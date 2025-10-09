Общество 09.10.2025 в 15:10

В Улан-Удэ спилили тополиную рощу

Деревья попали под пилу из-за замены бордюров

Текст: Анастасия Величко
В Улан-Удэ спилили тополиную рощу

В соцсетях горожане возмущаются уничтожением деревьев по ул. Ключевская. На днях там меняли бордюрные камни и тополя попутно попали под спил. Часть насаждений выкорчевали полностью, часть сильно повредили.

«По улице Ключевская, возле дома № 82 расположена аллея, вдоль которой произрастали многолетние деревья, преимущественно тополя. Седьмого октября там меняли устаревший бордюр вдоль аллеи. Однако наряду с заменой бордюров уничтожили деревья – их выкорчевали вместе с корнями, также повредили ветви здоровых растений», - пишут люди в соцсетях.

В комментариях к записи мнения разделились: одни пишут, что тополя в городе вообще не нужны, другие встали на защиту деревьев. Отметился в комментариях к записи и комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

«Тополя, особенно возле домов, посаженные еще при СССР, надо убрать . Они вырастают выше пятиэтажного дома, корни глубоко уходят, может и фундамент нарушить. И толку-то от них — один мусор. В черте города надо высаживать кустарники , которые можно потом формировать за счет стрижки», - уверен один из пользователей.

«По информации комитета городского хозяйства, 29 сентября Дирекция по развитию транспортной инфраструктуры получила порубочный билет для проведения подготовительных мероприятий на территории, необходимой для ремонта проезда по адресу ул. Ключевская, 82. Мероприятия проводятся в рамках исполнения муниципального контракта на ремонт указанного объекта. Работы осуществляются в строгом соответствии с установленными нормами и правилами», - сообщают в мэрии.


Фото: соцсети

 

Теги
тополя бордюр ремонт

