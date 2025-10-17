Вдова участника СВО из Бурятии дала бой аферистам из «минобороны»

В Бурятии жительница Кяхты дала бой аферистам, которые пытались нажиться на чужом горе. Вдова участника СВО не поверила лжесотрудникам минобороны. Ее супруг погиб в конце июля, а на днях горожанке позвонила женщина якобы из военного министерства.

«Тетка с напористым голосом сказала, что мужу дали орден Мужества, за который положена выплата в сколько-то там миллионов. Я дальше слушать не стала, так как знаю, что никакие миллионы за медаль не платят! Через пару дней звонит мужик, говорит, «военная комендатура». Я его перебиваю, какого региона, спрашиваю. Отвечает, города Москва. Тоже был послан куда подальше», - написала женщина в местном паблике.

Ее смутило что мошенникам известны все данные: ФИО ее и мужа, номера телефонов и др.

«И люди, наверное, верят, что звонят действительно из этих ведомств. А почему мошенники активизировались в сторону семей погибших? Знают, что выплаты есть. Будьте бдительны!», - предупредила жительница Кяхты.

В комментариях под постом еще одна женщина рассказала, что аферисты «похоронили» ее без вести пропавшего сына. Они заявили, что он якобы получил медаль Суворова посмертно.