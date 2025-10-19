Общество 19.10.2025 в 12:42

Глава Бурятии прокомментировал массовое отравление едой из «Николаевского»

По словам Алексея Цыденова, у троих пациентов подтверждён сальмонеллёз
A- A+
Текст: Карина Перова
Глава Бурятии прокомментировал массовое отравление едой из «Николаевского»
Фото: архив «Номер один»

Ситуацию с массовым отравлением готовой едой от ООО «Восток», которую продавали в магазине «Николаевский», прокомментировал глава Бурятии. По словам Алексея Цыденова, у троих пациентов подтверждён сальмонеллёз. Напомним, на данный момент зарегистрировано 43 случая.

Руководитель региона подчеркнул, что цех, где была изготовлена продукция, закрыт, ведутся проверки и лабораторные исследования. Ответственные за происшествие будут привлечены к ответственности в полном объёме. Медики работают в усиленном режиме.

«В Республиканской клинической инфекционной больнице дополнительно перепрофилированы койки, ночью вызван персонал, все пациенты получают необходимую помощь. Состояние больных — под контролем врачей. Прошу жителей быть внимательными к выбору места, где вы покупаете готовую продукцию. Особенно это касается детей. Мы держим ситуацию на контроле. Все меры по локализации очага и недопущению распространения инфекции принимаются. Берегите себя и своих близких», - заключил Алексей Цыденов.

Напомним, по данному факту завели уголовное дело.

Теги
массовое отравление николаевский

Все новости

Спортсменка из Улан-Удэ стала чемпионкой мира по ушу в Китае
19.10.2025 в 13:09
Глава Бурятии прокомментировал массовое отравление едой из «Николаевского»
19.10.2025 в 12:42
В селе Бурятии открыли автогородок для детей и подростков
19.10.2025 в 12:28
В Улан-Удэ столкнулись две Тойоты Премио
19.10.2025 в 12:10
Иркутские авиастроители запустят МС-21 до конца октября
19.10.2025 в 11:54
По факту массового отравления едой из «Николаевского» в Бурятии завели «уголовку»
19.10.2025 в 11:34
В Бурятии 43 человека отравились готовой едой из «Николаевского»
19.10.2025 в 11:05
Забайкалец создал голосового бота для изучения бурятского языка
19.10.2025 в 10:43
Два сельских поселения Бурятии получат по 20 млн рублей
19.10.2025 в 10:33
Жителям Бурятии вручили медаль «Отец солдата»
19.10.2025 в 10:24
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

Читайте также
В селе Бурятии открыли автогородок для детей и подростков
Там можно наглядно и безопасно изучать ПДД
19.10.2025 в 12:28
Забайкалец создал голосового бота для изучения бурятского языка
Он преобразует тексты в качественную звуковую дорожку
19.10.2025 в 10:43
Два сельских поселения Бурятии получат по 20 млн рублей
Они победили во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»
19.10.2025 в 10:33
Жителям Бурятии вручили медаль «Отец солдата»
Награждали мужчин, чьи сыновья проявили мужество в ходе СВО
19.10.2025 в 10:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru