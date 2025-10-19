Глава Бурятии прокомментировал массовое отравление едой из «Николаевского»

Ситуацию с массовым отравлением готовой едой от ООО «Восток», которую продавали в магазине «Николаевский», прокомментировал глава Бурятии. По словам Алексея Цыденова, у троих пациентов подтверждён сальмонеллёз. Напомним, на данный момент зарегистрировано 43 случая.

Руководитель региона подчеркнул, что цех, где была изготовлена продукция, закрыт, ведутся проверки и лабораторные исследования. Ответственные за происшествие будут привлечены к ответственности в полном объёме. Медики работают в усиленном режиме.

«В Республиканской клинической инфекционной больнице дополнительно перепрофилированы койки, ночью вызван персонал, все пациенты получают необходимую помощь. Состояние больных — под контролем врачей. Прошу жителей быть внимательными к выбору места, где вы покупаете готовую продукцию. Особенно это касается детей. Мы держим ситуацию на контроле. Все меры по локализации очага и недопущению распространения инфекции принимаются. Берегите себя и своих близких», - заключил Алексей Цыденов.

Напомним, по данному факту завели уголовное дело.