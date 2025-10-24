Общество 24.10.2025 в 06:00
Мархаев больше не нужен
Жительнице Усть-Баргузина надоело назойливое внимание депутата Госдумы
Текст: Сергей Березин
Верховный суд Бурятии оставил без удовлетворения апелляционную жалобу депутата Госдумы РФ Вячеслава Мархаева. Он пытался оспорить решение Железнодорожного районного суда по иску двух жительниц Усть-Баргузина - Александры Пакельчук и Галины Арсеньевой - о признании не соответствующими действительности, порочащими их честь и достоинство сведений, распространенных первым секретарем БРО КПРФ в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram. Это произошло в период судебных споров о судьбе четверых малолетних детей, оказавшихся по вине их матери в опасной для жизни и здоровья ситуации. Ребятишек взяла под опеку Александра Пакельчук, а известная общественница Галина Арсеньева выступала ее представителем в судах.
С неприкосновенностью наперевес
В одном из своих многочисленных постов на эту тему Вячеслав Мархаев сообщил о том, что в отношении двух женщин якобы возбуждено уголовное дело о мошенничестве и они находятся под следствием.
Однако Железнодорожный районный суд установил, что никакого уголовного дела не было и в помине. В его возбуждении отказано в связи с отсутствием в действиях Александры Пакельчук и Галины Арсеньевой состава преступления. Суд первой инстанции признал распространенные Вячеславом Мархаевым сведения не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство, обязал его удалить посты, опубликовать опровержение и взыскал с него в пользу истцов компенсацию морального вреда.
С этим решением депутат Госдумы от КПРФ не согласился. Его представители - Александр Булахов и Петр Сахьянов - подали апелляционную жалобу. В ней, как и в суде первой инстанции, основной упор был сделан на депутатскую неприкосновенность Вячеслава Мархаева. Дескать, для рассмотрения дела в суде необходимо было соблюсти процедуру лишения этой самой неприкосновенности по представлению генерального прокурора России, внесенному в нижнюю палату российского парламента. На этом основании сторона депутата Госдумы от КПРФ требовала не просто изменить или отменить решение Железнодорожного районного суда, а вообще оставить иск без рассмотрения.
Выхватили из контекста
Оба юриста Вячеслава Мархаева ссылались на закон прямого действия - Конституцию России. Примечательно, что адвокат Владимир Стативо, представляющий интересы Александры Пакельчук, и Галина Арсеньева также ссылались на Основной закон страны, но утверждая прямо противоположное.
Представитель Вячеслава Мархаева так разгорячился, что даже обвинил оппонента в незнании конституционного права. Но в итоге сам попал в комическое положение.
Дело в том, что ч. 1 ст. 98 Конституции РФ не только устанавливает неприкосновенность сенаторов и депутатов, но и содержит перечень ситуаций, когда она применяется: «Они не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других людей».
Совершенно очевидно, что в рамках гражданского дела никто Вячеслава Мархаева не задерживал, не обыскивал, не арестовывал и не подвергал личному досмотру. Равно как не привлекал к уголовной или административной ответственности в судебном порядке (он вообще не участвовал лично в судебных заседаниях). А гражданско-правовую ответственность сенаторы и депутаты несут наравне со всеми гражданами России.
Но почему-то представители депутата Госдумы от КПРФ, выхватив из контекста первую фразу, то ли не удосужились, то ли забыли, то ли посчитали нецелесообразным дочитать всю норму до конца.
«Не способен отличить»
Не удалось представителям Вячеслава Мархаева использовать в его интересах ответ прокурора Бурятии Михаила Филичева на депутатский запрос. В нем ни слова не говорилось ни о каком уголовном деле в отношении истцов, а лишь упоминалось о проведении дополнительной доследственной проверки. По ее итогам, как установила судебная коллегия, также вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления.
Тут произошел еще один забавный эпизод. Александр Булахов заявил, в том числе письменно, о незнании Вячеславом Мархаевым Уголовно-процессуального кодекса РФ. Цитируем: «Мархаев В. М. не являлся специалистом в области уголовно-процессуального права и не способен отличить область доследственной проверки от области возбуждения уголовного дела».
Невольно всплывает в памяти сцена из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова. Помните: следователь приходит в квартиру профессора Преображенского, где ему предъявляют Шарикова, который уже начал превращаться обратно в собачку. Далее следует диалог:
- Но, позвольте, как же он служил в очистке?
- Я его туда не назначал. Ему господин Швондер дал рекомендацию, если не ошибаюсь.
Разумеется, Вячеслав Мархаев служил вовсе не в очистке, а в МВД Бурятии, где занимал должности командира отдельного батальона патрульно-постовой службы, командира ОМОНа и заместителя министра. Кроме того, согласно официальной биографии на сайте КПРФ, он окончил Иркутское отделение Хабаровской высшей школы милиции. Почему при всем этом его объявили неспособным отличать столь очевидные вещи, об этом Вячеславу Михайловичу, видимо, стоит поинтересоваться у своих представителей.
В порядке личного мнения. Автор этих строк освещал множество судебных процессов, и гражданских, и уголовных. Но подобной публичной «порки» юристами своего же доверителя, пожалуй, никогда ранее не наблюдал.
Решение вступило в силу
Отдельно стоит упомянуть о требовании стороны Вячеслава Мархаева назначить лингвистическую экспертизу с целью «установить наличие или отсутствие ущерба и его степень». Здесь налицо какое-то недоразумение. Задачи лингвистической экспертизы заключаются в установлении смысла отдельных фраз или текста в целом, анализе его стилистической окраски, выявлении признаков манипулятивного воздействия и других подобных обстоятельств. А вовсе не в оценке ущерба. Размеры компенсации морального вреда определяет именно суд.
Стоит также отметить, что, добиваясь назначения лингвистической экспертизы еще в суде первой инстанции, представители Вячеслава Мархаева ничем не обосновали ее необходимость и даже не сформулировали вопросы, которые хотели бы поставить перед экспертом. Как может суд удовлетворить ходатайство, если оно, по сути, ни о чем?
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Бурятии вынесла свой вердикт: решение Железнодорожного районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу представителей Вячеслава Мархаева - без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.
Фантазии продолжаются
Между тем депутат Госдумы от КПРФ продолжает потчевать подписчиков своей страницы в социальной сети «ВКонтакте» и телеграм-канале сообщениями, далекими от реальности. В частности, 2 октября он поведал душещипательную историю о том, как мать, лишенная родительских прав в отношении четверых детей, «сбором ягод и грибов... пыталась заработать на алименты детям и возврат соседям долгов, которые выручали ее, когда она не могла собрать необходимые суммы».
Вячеслав Мархаев явно не владеет информацией и не знает о том, что еще в мае этого года опекун ребятишек Александра Пакельчук написала в Службу судебных приставов заявление об отказе от взыскания алиментов с их матери. 2 июня вынесено постановление о прекращении исполнительного производства.
- Александра Анатольевна и ее супруг полностью взяли на себя воспитание и содержание детей, - сообщила Галина Арсеньева после заседания судебной коллегии Верховного суда РБ и показала копию документа. - Решение об отказе от взыскания назначенных судом алиментов они приняли, чтобы избавить мать детей от непосильных для нее обязательств, дать ей возможность устроить свою жизнь, при желании получить профессиональное образование и найти достойную работу.
Если бы Вячеслав Мархаев пользовался достоверными источниками и проверял информацию, то мог бы задуматься над простым вопросом: какие грибы и ягоды можно собирать в Баргузинском районе в мае-начале июня?!
Обратный эффект
Депутат Госдумы от КПРФ многозначительно заявляет: «Буду и дальше участвовать в судьбе этой семьи». Но нуждаются ли в его участии? Судя по всему, нет.
Мать, лишенная родительских прав, еще весной аннулировала у нотариуса доверенность, ранее выданную Александру Булахову. А также написала заявление в прокуратуру Республики Бурятия и суд Баргузинского района: «Прошу не принимать во внимание любые обращения по оказанию мне помощи от иных лиц, в том числе от депутата ГД РФ Мархаева В. М., не проводить проверки по ранее поданным им обращениям о моей защите».
Не напоминает ли это стремление молодой женщины, оказавшейся в очень сложной жизненной ситуации, избежать назойливого внимания депутата Госдумы от КПРФ? Тем более что никакого положительного для нее эффекта многословные посты Вячеслава Мархаева, депутатские запросы и бесчисленные ходатайства его юриста не возымели. А вот обратный эффект налицо: проигранные суды, неиспользованные возможности защиты по уголовному делу о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, разглашение персональных данных.
Может, пора уже перестать использовать человека в популистских целях и дать возможность сосредоточиться на решении реальных жизненных проблем?
Фантазии продолжаются
Между тем депутат Госдумы от КПРФ продолжает потчевать подписчиков своей страницы в социальной сети «ВКонтакте» и телеграм-канале сообщениями, далекими от реальности. В частности, 2 октября он поведал душещипательную историю о том, как мать, лишенная родительских прав в отношении четверых детей, «сбором ягод и грибов... пыталась заработать на алименты детям и возврат соседям долгов, которые выручали ее, когда она не могла собрать необходимые суммы».
Вячеслав Мархаев явно не владеет информацией и не знает о том, что еще в мае этого года опекун ребятишек Александра Пакельчук написала в Службу судебных приставов заявление об отказе от взыскания алиментов с их матери. 2 июня вынесено постановление о прекращении исполнительного производства.
- Александра Анатольевна и ее супруг полностью взяли на себя воспитание и содержание детей, - сообщила Галина Арсеньева после заседания судебной коллегии Верховного суда РБ и показала копию документа. - Решение об отказе от взыскания назначенных судом алиментов они приняли, чтобы избавить мать детей от непосильных для нее обязательств, дать ей возможность устроить свою жизнь, при желании получить профессиональное образование и найти достойную работу.
Если бы Вячеслав Мархаев пользовался достоверными источниками и проверял информацию, то мог бы задуматься над простым вопросом: какие грибы и ягоды можно собирать в Баргузинском районе в мае-начале июня?!
Обратный эффект
Депутат Госдумы от КПРФ многозначительно заявляет: «Буду и дальше участвовать в судьбе этой семьи». Но нуждаются ли в его участии? Судя по всему, нет.
Мать, лишенная родительских прав, еще весной аннулировала у нотариуса доверенность, ранее выданную Александру Булахову. А также написала заявление в прокуратуру Республики Бурятия и суд Баргузинского района: «Прошу не принимать во внимание любые обращения по оказанию мне помощи от иных лиц, в том числе от депутата ГД РФ Мархаева В. М., не проводить проверки по ранее поданным им обращениям о моей защите».
Не напоминает ли это стремление молодой женщины, оказавшейся в очень сложной жизненной ситуации, избежать назойливого внимания депутата Госдумы от КПРФ? Тем более что никакого положительного для нее эффекта многословные посты Вячеслава Мархаева, депутатские запросы и бесчисленные ходатайства его юриста не возымели. А вот обратный эффект налицо: проигранные суды, неиспользованные возможности защиты по уголовному делу о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, разглашение персональных данных.
Может, пора уже перестать использовать человека в популистских целях и дать возможность сосредоточиться на решении реальных жизненных проблем?