Общество 24.10.2025 в 11:20

В Бурятии вынесли приговор генеральному директору «ИнвестТехСтрой»

Суд признал его виновным в мошенничестве при выполнении госконтракта для АЗС
Текст: Макар Захаров
Фото «Номер один»

Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Бурятия пресекло противоправную деятельность генерального директора ООО «ИнвестТехСтрой». Суд признал его виновным в краже бюджетных средств, выделенных на модернизацию дороги.

«ИнвестТехСтрой» и «Бурятнефтепродукт» заключили между собой государственный контракт на выполнение работ по проекту модернизации дорожной инфраструктуры: примыканий к федеральной автомобильной дороге и переходно-скоростных полос на АЗС 704», - рассказали нашему изданию в пресс-службе. - «Работы стоили более 25 млн рублей».

В итоге гендир украл часть денег, государство потеряло свыше 1,4 млн рублей.

«Железнодорожный районный суд признал его виновным в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фемида приговорила фигуранта к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года», - подытожили в пресс-службе.

Кроме того, злоумышленника оштрафовали на 200 тыс. рублей.

Теги
уфсб по бурятии АЗС дороги

ЗУРХАЙ
с 22 по 28 октября

