В Улан-Удэ уничтожили аллею тополей

Горожане, проживающие в мкр. 20а квартал ранее сообщали в соцсетях, что на ул. Ключевская спилили тополя — часть деревьев выкорчевали, а часть повредили. На днях горожане стали свидетелями того, как небольшую аллею окончательно добили.

По ул. Ключевская меняли бордюрные камни и тополя попутно попали под спил.

«По улице Ключевская, возле дома № 82 расположена аллея, вдоль которой произрастали многолетние деревья, преимущественно тополя. Седьмого октября там меняли устаревший бордюр вдоль аллеи. Однако наряду с заменой бордюров уничтожили деревья – их выкорчевали вместе с корнями, также повредили ветви здоровых растений», - пишут люди в соцсетях.

В комментариях к записи мнения разделились: одни пишут, что тополя в городе вообще не нужны, другие встали на защиту деревьев. Отметился в комментариях к записи и комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

«По информации комитета городского хозяйства, 29 сентября Дирекция по развитию транспортной инфраструктуры получила порубочный билет для проведения подготовительных мероприятий на территории, необходимой для ремонта проезда по адресу ул. Ключевская, 82. Мероприятия проводятся в рамках исполнения муниципального контракта на ремонт указанного объекта. Работы осуществляются в строгом соответствии с установленными нормами и правилами», - сообщали в мэрии.



Фото: "Номер один"



