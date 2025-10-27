Общество 27.10.2025 в 17:16
В Бурятии на смену «Ангаре» придет «Ираэро»
Этой компании достанется большинство рейсов оставшегося не у дел перевозчика
Текст: Андрей Константинов
Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта у авиакомпании «Ангара». Как сообщили в ведомстве, начиная с 5 ноября этот перевозчик не сможет выполнять коммерческие рейсы.
«Решение принято для обеспечения безопасности полетов на основании акта внеплановой проверки МТУ Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу», - отметили в ведомстве.
На данный момент маршрутная сеть «Ангары» состояла из 11 региональных направлений. В их число входили такие направления, как Нижнеангарск - Улан-Удэ и Таксимо - Улан-Удэ. Как сообщили в Росавиации, перевозить пассажиров по этим маршрутам теперь будут другие перевозчики. Часть из них получит авиакомпания «Хабаровские авиалинии» (входят в группу «Аврора»), а большинство, включая бурятские направления, - компании «Ираэро».
Ранее «Ангара» уже закрыла продажи на свои рейсы в Бурятии после 1 ноября. Для пассажиров с билетами на рейсы, планировавшиеся после 5 ноября, авиакомпания предлагает оформить возврат билетов с полной компенсацией оплаченных средств, или переоформить билеты на рейсы «ИрАэро», «Авроры» или «Хабаровских авиалиний».
Напомним, проблемы у «Ангары» начались после катастрофы ее самолета Ан-24 возле Тынды. Последовавшие за этим происшествием проверки выявили в авиакомпании многочисленные нарушения.
