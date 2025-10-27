Общество 27.10.2025 в 17:16

В Бурятии на смену «Ангаре» придет «Ираэро»

Этой компании достанется большинство рейсов оставшегося не у дел перевозчика
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на смену «Ангаре» придет «Ираэро»
Фото: архив «Номер один»
Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта у авиакомпании «Ангара». Как сообщили в ведомстве, начиная с 5 ноября этот перевозчик не сможет выполнять коммерческие рейсы.

«Решение принято для обеспечения безопасности полетов на основании акта внеплановой проверки МТУ Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу», - отметили в ведомстве.

На данный момент маршрутная сеть «Ангары» состояла из 11 региональных направлений. В их число входили такие направления, как Нижнеангарск - Улан-Удэ и Таксимо - Улан-Удэ. Как сообщили в Росавиации, перевозить пассажиров по этим маршрутам теперь будут другие перевозчики. Часть из них получит авиакомпания «Хабаровские авиалинии» (входят в группу «Аврора»), а большинство, включая бурятские направления, - компании «Ираэро».

Ранее «Ангара» уже закрыла продажи на свои рейсы в Бурятии после 1 ноября. Для пассажиров с билетами на рейсы, планировавшиеся после 5 ноября, авиакомпания предлагает оформить возврат билетов с полной компенсацией оплаченных средств, или переоформить билеты на рейсы «ИрАэро», «Авроры» или «Хабаровских авиалиний».

Напомним, проблемы у «Ангары» начались после катастрофы ее самолета Ан-24 возле Тынды. Последовавшие за этим происшествием проверки выявили в авиакомпании многочисленные нарушения.

Теги
авиация

Все новости

С начала года с улан-удэнцев взыскали более 12,6 млн рублей штрафов
27.10.2025 в 17:53
Жители Бурятии уработаются на этой неделе
27.10.2025 в 17:51
Еще пять производителей получили знак «Сделано в Бурятии»
27.10.2025 в 17:39
Владимир Павлов: «Үүлтэртэ адуу малаа үдхэжэ, hү мяханай үйлэдбэриеэ дээшэлүүлхэ зэргэтэйбди»
27.10.2025 в 17:22
В Бурятии на смену «Ангаре» придет «Ираэро»
27.10.2025 в 17:16
Россию на международном конкурсе красоты представит иркутянка
27.10.2025 в 17:08
Житель Бурятии вонзил нож в шею односельчанина
27.10.2025 в 16:57
В Монголии в дома поступит «мусорное» тепло
27.10.2025 в 16:55
В Бурятии сельские предприниматели украли километр электропровода
27.10.2025 в 16:43
Мэр Улан-Удэ: «Должно быть всё красиво»
27.10.2025 в 16:32
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 октября

Читайте также
С начала года с улан-удэнцев взыскали более 12,6 млн рублей штрафов
Протоколы рассматривались в комитете муниципального контроля
27.10.2025 в 17:53
Жители Бурятии уработаются на этой неделе
Сегодня стартовала самая длинная рабочая неделя в 2025  году
27.10.2025 в 17:51
Владимир Павлов: «Үүлтэртэ адуу малаа үдхэжэ, hү мяханай үйлэдбэриеэ дээшэлүүлхэ зэргэтэйбди»
27.10.2025 в 17:22
Россию на международном конкурсе красоты представит иркутянка
Сборище красавиц намечается во Вьетнаме
27.10.2025 в 17:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru