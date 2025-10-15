Общество 15.10.2025 в 12:10
«Ангара» перестанет летать на север Бурятии
Кто придет ей на смену, пока неизвестно
Текст: Андрей Константинов
Авиакомпания «Ангара» официально уведомила власти Бурятии о прекращении авиаперевозок по маршрутам Улан-Удэ – Нижнеангарск и Улан-Удэ – Таксимо. Как сообщает «Муя-инфо.24/7», продажа билетов по этим маршрутам прекращается с 1 ноября 2025 года.
Как сообщили в Минтрансе Бурятии, в ближайшее время будет объявлен конкурс по отбору нового авиаперевозчика по этим маршрутам.
Напомним, в конце июля Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании «Ангара», разрешавший специалистам перевозчика выполнять техническое обслуживание самолетов. Решение было принято по итогам внеплановой проверки авиакомпании после катастрофы Ан-24 возле Тынды. Как сообщали в ведомстве, техническое обслуживание самолетов в «Ангаре» проходило лишь на бумаге.
Из-за этого решения авиакомпании пришлось отменить множество своих рейсов. Так, самолеты «Ангары» на несколько дней перестали летать на север Бурятии, пока перевозчик не нашел стороннюю сертифицированную организацию по обслуживанию воздушных судов.
Затем Росавиация аннулировала у «Ангары» еще один сертификат - авиационного учебного центра (АУЦ), который готовил бортмехаников и специалистов по техобслуживанию вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-24/26. Как сообщили в ведомстве, решение было принято по итогам внеплановой проверки перевозчика, которая выявила нарушения при подготовке авиационных специалистов.
