Жителям Улан-Удэ оказалась не по карману аренда жилья

Позволить снять себе двухкомнатную квартиру могут менее половины семей
Текст: Служба информации "Номер один"
Фото: архив «Номер один»
Бурятия заняла 62-е место в рейтинге российских регионов по доступности аренды жилья с января по сентябрь 2025 года, сообщает РИА «Новости». Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Замкнули список Чечня и Ингушетия.

Что касается Бурятии, доля семей, которым доступна аренда стандартной «двушки», составляет всего 42,5%. Семейный доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов, определен в 123,2 тыс. рублей.

Забайкальский край занял 55-е место. Там позволить снять себе двухкомнатную квартиру могут 44,5% семей. А размер необходимого дохода составляет 140,8 тыс. рублей.

Иркутская область в этом рейтинге намного опередила и Бурятию, и Забкрай. Где аренда двухкомнатной квартиры доступна 58,1% семей. А необходимый для этого доход определен в 114,5 тыс. рублей.

Для оценки региональных различий по доступности аренды жилья российским семьям эксперты РИА «Новости» провели исследование и составили рейтинг, в котором показали, какая доля семей может позволить себе арендовать квартиру и при этом останется с деньгами на необходимые повседневные расходы. Как показали результаты рейтинга, доступность аренды жилья для семей с детьми остается низкой. 

Доступность аренды жилья в российских регионах определяется долей семей, которые могут арендовать двухкомнатную квартиру. Предполагается, что в семье двое взрослых и двое детей. 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, семья тратит на аренду жилья, 30% — на прочие расходы.

Доля семей, которые могут оплачивать съемную квартиру и повседневные расходы, рассчитана на основе оценки процентного распределения работающих по величине зарплат в регионе. Арендные ставки и прожиточные минимумы взяты за январь-сентябрь 2025 года индивидуально для каждого субъекта РФ.

Лидером по доступности аренды стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где доля семей, способных арендовать жилье, составляет 76,4%. При этом, по оценкам экспертов РИА Новости, для аренды квартиры и покрытия базовых расходов семье из четырех человек в этом регионе требуется 175,2 тыс. рублей в месяц.

Среди регионов с низкой доступностью преобладают северокавказские республики: Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия - Алания. Низкая доступность аренды в этих регионах объясняется маленькими зарплатами. Кроме того, значительную роль там играет демографический фактор, а именно более высокая рождаемость, которая создает дополнительный спрос на жилье и стимулирует рост арендных ставок.

Также недавно выяснилось, что Иркутск стал городом с самым дорогим жильем в Сибири. К таким выводам пришли эксперты Restate. Они изучили цены на недвижимость в крупных городах Сибири по итогам третьего квартала 2025 года и выявили населенные пункты с самой высокой стоимостью «квадратов». Лидером в списке стал Иркутск со средней ценой квадратного метра в новостройках 165,4 тыс. рублей, во вторичном жилье – 139,6 тыс. рублей. 
аренда жилье

Жителям Улан-Удэ оказалась не по карману аренда жилья
