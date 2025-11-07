Общество 07.11.2025 в 11:14

Водителей Бурятии просят отказаться от поездок

Из-за снегопада на дорогах республики и в Улан-Удэ затруднено движение
Текст: Андрей Константинов
Фото: «Тарбагатай-инфо.24/7»
Ситуация на дорогах Бурятии продолжает оставаться сложной. Сообщается, что сейчас началось скопление фур на Омулевом перевале федеральной трассы «Байкал».  

«Скопление фур на Омулевке со стороны города», - пишут в телеграм-канале «Тарбагатай-инфо.24/7». 

К перевалу сейчас направлена дорожная техника. Водителей просят воздержаться от поездок без крайней необходимости.

Тем временем на федеральной трассе в Мухоршибирском районе уже ввели ограничение на движение большегрузов. Это касается участка ‎с 640 км по 570 км и села Хонхолой. На месте дежурят экипажи ГИБДД, работает дорожная техника.

Напомним, снег сейчас идет на перевалах Пыхта, Мандрик и на трассах Кабанского района. 

9-бальные пробки сейчас наблюдаются и в Улан-Удэ. Движение по многим улицам сильно затруднено.


