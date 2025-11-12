В Бурятии назвали самые популярные автомобили с пробегом

В ценовой категории от 1,5 до 3 млн рублей больше всего объявлений о продаже в октябре было у возрастной (11-15 лет) Toyota Camry — эту модель предлагали автолюбителям в среднем за 1,6 млн рублей. Вторую строчку занимает этот японский седан, но более «свежий» (6-10) лет по средней стоимости уже в 2,54 млн рублей. Третье и четвертые места занимает Toyota RAV4 разного возраста. Модели в возрасте 11-15 лет предлагали в октябре за 1,82 млн рублей, на четвертом месте более «свежие» (6-10 лет) за 2,72 млн рублей. Замыкают пятерку пятилетние Honda Vezel за 1,76 млн рублей.





В октябре количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом на Дроме достигло почти 15 тысяч — рост за год составил 29%. Как сообщает пресс-служба портала, средняя цена, по которой автолюбителям предлагали машины, составила 1,1 млн рублей. При этом медиана цены опустилась до 900 тыс. рублей — это значит, что большая часть подержанных машин предлагали «дешевле миллиона» рублей.Эксперты Дрома выяснили модели-лидеры по количеству актуальных объявлений в октябре в трех ценовых сегментах: «до миллиона», 1-1,5 млн рублей и 1,5-3 млн рублей и в возрасте от 3 до 20 лет.Среди актуальных объявлений октября в Бурятии самой популярной моделью в категории «до миллиона» стала Toyota Corolla. По средней цене в 517 тыс. рублей выставляли на продажу модели в возрасте 21-25 лет. Второе место заняла Toyota Corolla Fielder. Модели в возрасте 16-20 лет предлагали по средней цене 815 тыс. рублей. На третьем месте более молодая (11-15 лет) Honda Fit — ее предлагали в среднем за 895 тыс. рублей. На четвертом — Honda Fit Shuttle того же возраста. Ее предлагали в среднем за 965 тыс. рублей. Пятую строчку занимает Toyota Prius — автомобиль в возрасте 16-20 лет предлагали в среднем за 849 тыс. рублей.В ценовой категории от 1 до 1,5 млн рублей в топ-5 по количеству объявлений о продаже в октябре вошли в основном модели в возрасте 11-15 лет. Лидирует Toyota Wish. По средней цене 1,33 млн рублей чаще других предлагали автомобили этой модели в возрасте 11-15 лет. На втором месте Toyota Prius — машины того же возраста выставляли на продажу в среднем за 1,08 млн рублей. Замыкает тройку Toyota Corolla Fielder — автомобили того же возраста предлагали за 1,06 млн рублей. На четвертом месте более возрастная (16-20 лет) Toyota Camry — ее в октябре предлагали по средней цене в 1,05 млн рублей. А замыкает пятерку Toyota Wish того же возраста. Эти модели предлагали в среднем за 1,06 млн рублей.