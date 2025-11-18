В Бурятии реконструкцию Дома культуры в Кяхте завершит новый подрядчик

В Кяхте продолжается реконструкция Дома культуры — одного из самых значимых объектов города. С сентября строительные работы на объекте ведёт новый подрядчик — ООО «Энергострой». Напомним, весной этого года договор с прежним подрядчиком - ООО «Бурятпроектреставрация» - был расторгнут.





- Степень готовности Дома культуры достигла 87%. В настоящее время строители занимаются внутренней отделкой помещений и оформлением фасада лепниной. Параллельно производится монтаж слаботочных сетей и внутренней электропроводки, - сообщили в Управлении капитального строительства правительства Бурятии.





На данном этапе на объекте задействовано 50 человек и 3 единицы техники.





Фото: Управление капитального строительства

По задумке архитекторов обновлённое здание ДК будет гармонично сочетаться с купеческими постройками. Несмотря на исторический облик фасадов, внутреннее пространство будет современным. Планировка включает просторные залы, помещения для репетиций, выставочные пространства, а также полный набор удобств для артистов и гостей.