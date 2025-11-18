Житель Бурятии и его конь помогали тушить пожар в горном селе

Этим летом команды Авиалесоохраны Поморья (Архангельской области) перебрасывались в Бурятию для помощи в ликвидации ЧС. Во время тушения лесного пожара в окрестностях села Анагустай на подмогу парашютистам и десантникам пришел местный житель и его конь Рыжик.

Как рассказали инструкторы Архангельской Авиалесоохраны Андрей Ардашев и Дмитрий Зеновский, пожар бушевал из-за сильного ветра и двигался в сторону села. Люди организовали подвоз воды на лошадях в гору. Продвижение огня в сторону Анагустая устранили все вместе – и пожарные, и сельчане.

В 2025 году Авиалесоохрана Архангельской области помогла в тушении лесных пожаров не только Бурятии, но и Забайкальскому краю.