Общество 18.11.2025 в 16:15
Житель Бурятии и его конь помогали тушить пожар в горном селе
Они пришли на выручку команде Авиалесоохраны Архангельской области
Текст: Карина Перова
Этим летом команды Авиалесоохраны Поморья (Архангельской области) перебрасывались в Бурятию для помощи в ликвидации ЧС. Во время тушения лесного пожара в окрестностях села Анагустай на подмогу парашютистам и десантникам пришел местный житель и его конь Рыжик.
Как рассказали инструкторы Архангельской Авиалесоохраны Андрей Ардашев и Дмитрий Зеновский, пожар бушевал из-за сильного ветра и двигался в сторону села. Люди организовали подвоз воды на лошадях в гору. Продвижение огня в сторону Анагустая устранили все вместе – и пожарные, и сельчане.
В 2025 году Авиалесоохрана Архангельской области помогла в тушении лесных пожаров не только Бурятии, но и Забайкальскому краю.
