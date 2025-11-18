Общество 18.11.2025 в 16:15

Житель Бурятии и его конь помогали тушить пожар в горном селе

Они пришли на выручку команде Авиалесоохраны Архангельской области
A- A+
Текст: Карина Перова
Житель Бурятии и его конь помогали тушить пожар в горном селе
Фото: Единый лесопожарный центр Архангельской области

Этим летом команды Авиалесоохраны Поморья (Архангельской области) перебрасывались в Бурятию для помощи в ликвидации ЧС. Во время тушения лесного пожара в окрестностях села Анагустай на подмогу парашютистам и десантникам пришел местный житель и его конь Рыжик.

Как рассказали инструкторы Архангельской Авиалесоохраны Андрей Ардашев и Дмитрий Зеновский, пожар бушевал из-за сильного ветра и двигался в сторону села. Люди организовали подвоз воды на лошадях в гору. Продвижение огня в сторону Анагустая устранили все вместе – и пожарные, и сельчане.

В 2025 году Авиалесоохрана Архангельской области помогла в тушении лесных пожаров не только Бурятии, но и Забайкальскому краю.

Теги
лесной пожар

Все новости

В Улан-Удэ отметят День рождения Деда Мороза
18.11.2025 в 17:07
Сотрудники ВСЖД победили всероссийском конкурсе «Изобретатель года – 2025»
18.11.2025 в 16:39
Жители Бурятии стали активно сдавать пьяных водителей за деньги
18.11.2025 в 16:33
Беспилотники повредили теплоэлектростанцию подшефного Бурятии Старобешевского района
18.11.2025 в 16:30
На главной площади Улан-Удэ начали собирать елку
18.11.2025 в 16:27
Житель Бурятии и его конь помогали тушить пожар в горном селе
18.11.2025 в 16:15
Маленький ребенок пострадал в ДТП в Улан-Удэ
18.11.2025 в 15:20
Мишустин пообещал монголам не сокращать поставки бензина
18.11.2025 в 15:11
«Питбуль чуть не съел ему глаз»
18.11.2025 в 14:14
В Бурятии продолжается реализация программы «Вода России»
18.11.2025 в 14:13
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ отметят День рождения Деда Мороза
Всем пришедшим обещают интересную программу и сладкие сюрпризы
18.11.2025 в 17:07
Жители Бурятии стали активно сдавать пьяных водителей за деньги
На получение выплат претендуют уже 17 неравнодушных граждан
18.11.2025 в 16:33
Беспилотники повредили теплоэлектростанцию подшефного Бурятии Старобешевского района
Электроэнергия в районе отсутствует, ведутся восстановительные работы
18.11.2025 в 16:30
На главной площади Улан-Удэ начали собирать елку
Монтаж займет несколько дней
18.11.2025 в 16:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru