Перспективный боксер из Улан-Удэ погиб на СВО

Паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии» сообщил о гибели в ходе спецоперации перспективного молодого боксера Ильи Крысова. Это произошло еще в марте на территории ДНР.Как рассказали в паблике, Илья Крысов родился 19 марта 2005 года в Улан-Удэ. В 2021 году окончил школу №46.С 2013 года Илья занимался боксом. Получил звание кандидата в мастера спорта, являлся многократным призером и победителем республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных турниров по боксу. Трёхкратный победитель Первенства Республики Бурятия, серебряный призёр Первенства Дальневосточного Федерального округа, двукратный бронзовый призёр Дальневосточного Федерального округа.В июне 2024 года Илья был призван на срочную службу, а уже в июле подписал контракт и отправился в зону спецоперации. В августе 2024 года он получил ранение, после лечения снова вернулся в строй.Илья Крысов погиб 5 марта 2025 года на территории Волновахского района ДНР. Дома у него остались родители и две сестры.