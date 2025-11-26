В Бурятии главной инвестицией стала «Тойота»

По данным Дальневосточного таможенного управления, с начала ноября через пункты пропуска Приморского края в Россию ввезено свыше 5,2 тыс. автомобилей. И объем ввоза превысил показатели аналогичного периода прошлого года в четыре раза.«С начала ноября 2025 года через автомобильные пункты пропуска Приморского края в Россию прибыли 951 автовоз (5 230 автомобилей), что почти в четыре раза превысило показатель аналогичного периода прошлого года», - говорится в сообщении.В Бурятии ажиотажный спрос на «праворульки» с японских аукционов оказался напрямую связан с растущими в обществе опасениями за сохранность банковских вкладов. На фоне разговоров о проблемах в финансовом секторе люди все чаще переводят сбережения в ликвидные материальные активы, рассматривая их как более надежную и перспективную инвестицию.«Недвижимость очень дорогая, и если у человека заканчивается вклад на 1 млн рублей, то понятно, почему народ побежал на авторынок - купить иномарку для перепродажи можно именно сейчас, когда курс доллара упал. Утильсбор для физлиц составляет всего 5400 рублей за пятилетнюю Toyota Corolla, и в итоге вместе с доставкой до Владивостока и растаможкой машина обойдется всего в миллион с небольшим, - рассказывает улан-удэнский автодилер Сергей.По его словам, прямо сейчас на авторынке сложилась уникальная ситуация: автолюбители могут ввезти машину с льготным, почти смешным утильсбором (для двигателей до 1,8 литра). Да и сама пошлина на популярный автомобиль с двигателем 1,5 литра составляет порядка 5 тыс. долларов, но благодаря искусственно опущенному курсу доллара (его на прошлой неделе уронили до 78 рублей) эта сумма в рублях стала особенно привлекательной.Покупка подержанной японской иномарки с двигателем до 1,8 литра (после этого порога утильсбор становится гигантским и сопоставимым со стоимостью авто) сегодня выгодна как способ сохранения и даже приумножения капитала в условиях обесценивания рубля, отмечают эксперты.«Праворульки» ценят за их надежность и долговечность. Кроме того, подержанные японские авто со средним объемом двигателя не так стремительно теряют в цене, как более крупные и дорогие модели, что позволяет не только сохранить, но и увеличить вложения. Как отмечают продавцы, в Бурятии за десять лет японские автомобили в среднем не только не подешевели, а, наоборот, выросли в цене почти в два раза.Добавим, что льготный утильсбор на малолитражки и аномально низкие курсы йены и доллара вряд ли продлятся вечно. Пока Центробанк удерживает курс доллара на уровне плинтуса для снижения инфляции, у автомобилистов остается уникальное окно возможностей для обновления своего автопарка.