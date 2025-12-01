В Улан-Удэ исчезнет целый квартал из бараков

«Напомню, мастер-план одобрил наш президент Владимир Владимирович Путин в 2023 году во время своего визита в Бурятию. Движемся вперед, работаем», - резюмировал глава региона.









Глава Бурятии сообщил о старте реализации еще одного проекта мастер-плана в Улан-Удэ. Речь идет о строительстве нового современного жилья с социальной и коммерческой инфраструктурой в границах улиц Зои Космодемьянской, Павлова, Спартака и Терешковой на общей площади 5,2 га. Сейчас там расположены деревянные бараки.По словам Алексея Цыденова, механизм и пакет гарантий для жителей этих домов будут такими же, как и в ходе расселения центральной части города: выплата компенсации либо предложение равноценной жилой площади.«Поручил Минстрою республики и его подведомственному Управлению комплексного развития территорий открыть консультативный центр. Он начинает работу 2 декабря в здании администрации Октябрьского района Улан-Удэ по адресу: ул. Павлова, д. 1, каб. 20. За справками можно обращаться по телефону УКРТ РБ 20-04-01», - сообщил глава региона.Как отметил Алексей Цыденов, в центре Улан-Удэ более 200 семей уже переехали в новые квартиры либо получили компенсацию, на которую смогли приобрести себе новое жилье. Сегодня там продолжается строительство крупных объектов: национального музея, театра «Байкал», жилого комплекса «Улаан Хото» и школы. Также идет замена и модернизация коммунальной инфраструктуры.