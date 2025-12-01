Общество 01.12.2025 в 15:31

В Улан-Удэ исчезнет целый квартал из бараков

На его месте построят современное жилье
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ исчезнет целый квартал из бараков
Глава Бурятии сообщил о старте реализации еще одного проекта мастер-плана в Улан-Удэ. Речь идет о строительстве нового современного жилья с социальной и коммерческой инфраструктурой в границах улиц Зои Космодемьянской, Павлова, Спартака и Терешковой на общей площади 5,2 га. Сейчас там расположены деревянные бараки. 

По словам Алексея Цыденова, механизм и пакет гарантий для жителей этих домов будут такими же, как и в ходе расселения центральной части города: выплата компенсации либо предложение равноценной жилой площади. 

«Поручил Минстрою республики и его подведомственному Управлению комплексного развития территорий открыть консультативный центр. Он начинает работу 2 декабря в здании администрации Октябрьского района Улан-Удэ по адресу: ул. Павлова, д. 1, каб. 20. За справками можно обращаться по телефону УКРТ РБ 20-04-01», - сообщил глава региона.

Как отметил Алексей Цыденов, в центре Улан-Удэ более 200 семей уже переехали в новые квартиры либо получили компенсацию, на которую смогли приобрести себе новое жилье. Сегодня там продолжается строительство крупных объектов: национального музея, театра «Байкал», жилого комплекса «Улаан Хото» и школы. Также идет замена и модернизация коммунальной инфраструктуры.

«Напомню, мастер-план одобрил наш президент Владимир Владимирович Путин в 2023 году во время своего визита в Бурятию. Движемся вперед, работаем», - резюмировал глава региона.


Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова
Теги
строительство

Все новости

В Бурятии неудачный обгон завершился столкновением трех автомобилей
01.12.2025 в 15:47
В Улан-Удэ исчезнет целый квартал из бараков
01.12.2025 в 15:31
«Ноги быстро теряли силу, потом я перестала их чувствовать»
01.12.2025 в 15:18
Житель Бурятии пытался скрыться от полицейских, высыпая из пакета «дурь»
01.12.2025 в 14:59
В больницу Улан-Удэ из района доставили школьника с менингитом
01.12.2025 в 14:44
Крупнейший в России телекоммуникационный проект стартовал в Якутии
01.12.2025 в 14:28
На трассе в Бурятии две фуры изуродовали микроавтобус
01.12.2025 в 14:07
В аэропорту Улан-Удэ появилась бесплатная вода
01.12.2025 в 12:48
Сегодня новая Toyota Camry 3,5 подорожала почти на 3 миллиона рублей
01.12.2025 в 12:37
В Улан-Удэ завершены масштабные работы по замене инженерных коммуникаций
01.12.2025 в 12:23
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
«Ноги быстро теряли силу, потом я перестала их чувствовать»
Танцовщица оказалась в инвалидной коляске из-за онкологии
01.12.2025 в 15:18
Житель Бурятии пытался скрыться от полицейских, высыпая из пакета «дурь»
Гаишники остановили мопед, на котором он ехал
01.12.2025 в 14:59
Крупнейший в России телекоммуникационный проект стартовал в Якутии
На север республики начали тянуть оптико-волокно стоимостью 11 миллиардов рублей
01.12.2025 в 14:28
В аэропорту Улан-Удэ появилась бесплатная вода
Там установили питьевые фонтанчики
01.12.2025 в 12:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru