В Иркутске упали цены на бензин

На автозаправках Иркутска стабилизировались розничные цены на все виды топлива. В нескольких сетях прекратился рост, или начала падать стоимость. Об этом сообщает портал Irk.ru. Такая информация появилась на сайтах заправочных станций.

На АЗС «ОМНИ» цена на АИ-95 снизилась с 75,5 до 71,6 рубля, а на АИ-100 — с 93,1 до 92,6 рубля. На заправках сетей «КрайсНефть», БРК и «Роснефть» сохранили прежние цены. У «КрайсНефть» и БРК АИ-92 стоит 66,98 рубля, АИ-95 — 71,6 рубля. «Роснефть» также продолжает удерживать позиции: 61,23 рубля за АИ-92 и 64,7 рубля за АИ-95.

Сообщается, что НПЗ в Ангарске значительно нарастило выпуск бензина, что помогает бороться с дефицитом, возникшим летом-осенью 2025 года из-за атак дронов на российские заводы. Но пока ситуация остается напряженной, с региональными перебоями и ростом цен, хотя к началу 2026 года ожидается постепенная нормализация благодаря завершению ремонтов и сезонному спаду спроса. В Бурятии до 80% всего спроса на топливо покрывается поставками из Иркутской области.