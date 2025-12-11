Общество 11.12.2025 в 11:38

В Улан-Удэ разогнали нелегальный зоопарк

Он работал без лицензии
Текст: Андрей Константинов
Фото: природоохранная прокуратура
Мини-зоопарк закрылся в Улан-Удэ после вмешательства природоохранной прокуратуры. Надзорщики обнаружили его в одном из торговых центров города. Сообщается, что там содержались животные, в том числе находящиеся под охраной международных договоров. В их числе енот-полоскун, саймири, макак яванский, мартышки, капуцин, рептилии, эдипов тамарин и другие. 

«В нарушение законодательства о лицензировании отдельных видов деятельности и об ответственном обращении с животными, выставка животных проводилась без специального разрешения (лицензии)», - сообщили в природоохранной прокуратуре. 

За данное нарушение компанию, которой принадлежат животные (в торговом центре она лишь арендовала помещение), привлекли к ответственности. Фирму оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Напомним, в августе этого года нелегальный контактный зоопарк обнаружили в Нижнеангарске. Там на территории личного подсобного хозяйства одного из жителей содержались еноты, страусы, павлины, утки, козы, кролики, ворон, куры и другие обитатели. Лицензии на содержание и показ животных у их владельца не было.
