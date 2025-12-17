Известный блогер-миллионник Дима Масленников снял фильм про бурятский «Перевал Дятлова». Он провел собственное расследование гибели в 1993 году туристической группы Людмилы Коровиной на горном хребте Хамар-Дабан.

Подчеркивается, что Масленников и его команда стали первым за 30 лет, кто добрался до этого места. Они повторили экстремальный маршрут в тяжёлую погоду.

Масленников записал более восьми интервью. Фильм стал продолжением выпуска про перевал Дятлова – авторы сравнивают версии и детали двух загадочных историй.

Возрастное ограничение 18+