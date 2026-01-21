Общество 21.01.2026 в 12:28

В Забайкалье раскритиковали проект памятника Чингисхану

Расходы на его строительство лучше пустить на социальные цели, полагают общественники
Текст: Иван Иванов
В Забайкалье раскритиковали проект памятника Чингисхану
Фото: архив «Номер один»
Роман Силантьев — заместитель председателя общественного движения «Общее дело» и известный общественный деятель Забайкалья в интервью Zab.ru выразил своё мнение о проекте строительстве памятника Чингисхану. Установить его планируют в Агинском муниципальном округе. Роман Силантьев считает, что такая идея некорректна, поскольку исторически Чингисхан связан с Монголией, а в Забайкалье должны чтить память советских героев и своих предков. 

«Появилась тенденция, когда придумывают некоторым локациям историю с целью турпоток усилить. Мы это наблюдаем по всей стране. Объявляют, например, там Пошехонье родиной Водяного, деревню Кукобой родиной Бабы-Яги и прочие вот места, где просто элементарный вымысел. Понятно, что это никакого отношения к действительности не имеет.

Версия о том, что Чингисхан в районе Агинского родился, надо 10 раз перепроверить. У него могила-то неизвестно где находится, а откуда с такой точностью известно место рождения? Тем более, что люди все-таки кочевали. А там плюс-минус 200 километров, а то и больше. Поэтому с учетом действительно кочевого образа жизни, я полагаю, в принципе, неизвестно точное место даже приблизительно, где он родился. Этот вопрос можно смело закрывать. Тут может быть действительно от Китая до Байкала.

С таким же успехом там можно построить памятник любому практически персонажу, сказать, что, скорее всего, он тут родился, если это место рождения достоверно неизвестно», - заявил он.

Общественник подчеркивает, что расходы на строительство памятника — миллионы рублей — лучше направить на здравоохранение и образование. Также он заявил, что подобные инициативы могут усугублять межнациональные разногласия и вызывать конфликты, поэтому решение должно приниматься с учётом мнения местных жителей и исторической справедливости. Высказавшись в интервью, Силантьев призывает к уважению культурного и исторического наследия региона.

