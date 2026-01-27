В Улан-Удэ младшеклассники снова останутся дома

В Улан-Удэ школьников частично переведут на дистанционное обучение. Дома останутся дети с 1 по 4 классы (первая смена).

Как сообщили в комитете по образованию администрации города, температура грядущей ночью опустится до -33 градусов.

«Родители могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребенок посещать общеобразовательное учреждение в морозные дни, исходя из физического состояния школьника и удаленности школы от места жительства с обязательным информированием классного руководителя», - напомнили в комитете.