Общество 27.01.2026 в 17:46

В Улан-Удэ младшеклассники снова останутся дома

На дистанционку переведут первую смену
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ младшеклассники снова останутся дома
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ школьников частично переведут на дистанционное обучение. Дома останутся дети с 1 по 4 классы (первая смена).

Как сообщили в комитете по образованию администрации города, температура грядущей ночью опустится до -33 градусов.

«Родители могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребенок посещать общеобразовательное учреждение в морозные дни, исходя из физического состояния школьника и удаленности школы от места жительства с обязательным информированием классного руководителя», - напомнили в комитете.

Теги
школа дистанционка

Все новости

В Бурятии бывшего депутата наградили за участие в СВО
27.01.2026 в 18:02
Монголия постепенно вытесняет Россию на энергетическом рынке Китая
27.01.2026 в 17:50
В Муйском районе Бурятии назначили нового прокурора
27.01.2026 в 17:46
В Улан-Удэ младшеклассники снова останутся дома
27.01.2026 в 17:46
В Улан-Удэ жильцы «Зеленого квартала» мерзнут и утопают в мусоре
27.01.2026 в 17:35
В Бурятии районные чиновники решили потратить миллионы на «Хавал»
27.01.2026 в 17:18
Жительницы Бурятии покоряют нейросети
27.01.2026 в 17:15
В Улан-Удэ 12 пассажиров автобуса попали в ДТП
27.01.2026 в 17:08
В Улан-Удэ строителя «Мегаполиса» вызвали на ковер к прокурору
27.01.2026 в 16:56
Из-за аварии центр Улан-Удэ отключили от холодной воды
27.01.2026 в 16:53
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 января

Читайте также
В Бурятии бывшего депутата наградили за участие в СВО
В ходе боев Геннадий Аюшеев получил ранение
27.01.2026 в 18:02
В Муйском районе Бурятии назначили нового прокурора
В прокуратуре он служит около 20 лет
27.01.2026 в 17:46
В Улан-Удэ жильцы «Зеленого квартала» мерзнут и утопают в мусоре
Строительные отходы заполонили придомовую территорию
27.01.2026 в 17:35
В Бурятии районные чиновники решили потратить миллионы на «Хавал»
Даже сегодня местный бюджет, очевидно, может это себе позволить
27.01.2026 в 17:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru