Общество 03.02.2026 в 10:02
У строителей моста в Улан-Удэ требуют вернуть аванс
Речь идет об огромной сумме
Текст: Андрей Константинов
После расторжения контракта со строителями третьего моста в Улан-Удэ власти Бурятии пытаются вернуть огромную сумму неотработанного аванса, заплаченного подрядчику. Изначально речь шла о 1,5 миллиардах рублей. Чтобы догнать эти деньги, Бурятрегионавтодор (заказчик строительства) подал иск в Арбитражный суд к компании «Хотьковский автомост».
Начнем с хороших новостей – половину аванса, а именно 753 миллиона рублей – уже удалось вернуть. За «Хотьковский автомост» эти деньги выплатил «Сбербанк» в рамках взятой на себя банковской гарантии. Сейчас Бурятрегионавтодор требует у строителей вернуть еще 705 миллионов, а также заплатить штраф – 44 миллиона рублей.
На днях по иску прошло предварительное судебное заседание. По ходатайству Бурятрегионавтодора к делу в качестве субсидиарного соответчика привлечена саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций Стройкорпорация», членом которой является «Хотьковский автомост». В случае, если у строителей моста не окажется денег для возврата аванса, а скорее всего так и будет, отвечать по обязательствам подрядчика будет эта организация. Согласно данным с сайта СРО «Стройкорпорация», компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств этой организации составляет 734 миллиона рублей. То есть, на выплаты за «Хотьковский автомост» должно хватить.
Кроме того, до конца рассмотрения дела суд наложил арест на счета и имущество «Хотьковского автомоста» на сумму заявленного иска. Таким образом, пока перспектива взыскания неотработанного аванса выглядит вполне оптимистично. Если в дело вдруг не вмешаются какие-то непредвиденные обстоятельства.
Напомним, недавно Арбитражный суд Бурятии признал расторжение контракта на строительство третьего моста в Улан-Удэ законным. Решение еще не вступило в законную силу, у «Хотьковского автомоста» есть возможность его обжаловать.
Начнем с хороших новостей – половину аванса, а именно 753 миллиона рублей – уже удалось вернуть. За «Хотьковский автомост» эти деньги выплатил «Сбербанк» в рамках взятой на себя банковской гарантии. Сейчас Бурятрегионавтодор требует у строителей вернуть еще 705 миллионов, а также заплатить штраф – 44 миллиона рублей.
На днях по иску прошло предварительное судебное заседание. По ходатайству Бурятрегионавтодора к делу в качестве субсидиарного соответчика привлечена саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций Стройкорпорация», членом которой является «Хотьковский автомост». В случае, если у строителей моста не окажется денег для возврата аванса, а скорее всего так и будет, отвечать по обязательствам подрядчика будет эта организация. Согласно данным с сайта СРО «Стройкорпорация», компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств этой организации составляет 734 миллиона рублей. То есть, на выплаты за «Хотьковский автомост» должно хватить.
Кроме того, до конца рассмотрения дела суд наложил арест на счета и имущество «Хотьковского автомоста» на сумму заявленного иска. Таким образом, пока перспектива взыскания неотработанного аванса выглядит вполне оптимистично. Если в дело вдруг не вмешаются какие-то непредвиденные обстоятельства.
Напомним, недавно Арбитражный суд Бурятии признал расторжение контракта на строительство третьего моста в Улан-Удэ законным. Решение еще не вступило в законную силу, у «Хотьковского автомоста» есть возможность его обжаловать.
Тегистроительство мост