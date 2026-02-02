Экономика и бизнес 02.02.2026 в 11:29
Суд признал законным расторжение контракта со строителями моста в Улан-Удэ
«Хотьковский автомост» не смог доказать, что в состоянии достроить объект
Текст: Андрей Константинов
Арбитражный суд Бурятии вынес решение о судьбе контракта на строительство третьего моста через Уду. Напомним, в октябре прошлого года Бурятрегионавтодор в одностороннем порядке расторг договор с подрядчиком – «Хотьковским автомостом». Строители с таким решением не согласились и подали в суд.
На суде представители Бурятрегионавтодора сообщили, что причиной расторжения контракта стало серьезное отставание от графика. Так, по состоянию на сентябрь 2025 года подрядчик не выполнил множество работ. В их числе переустройство трамвайных путей и автодорог, линий электропередач и трансформаторных подстанций, тепловых сетей и канализации. Не были сделаны путепроводы, подпорные стены, водоотводы, очистные сооружения и шумозащитные экраны.
«В связи с невыполнением работ по переустройству инженерных коммуникаций, отсутствием материалов и оборудования для устройства тоннеля под железной дорогой, увольнением большей части сотрудников, отсутствием материалов и собственных средств ликвидировать отставание от графика выполнения работ и ввести объект в эксплуатацию в установленные сроки не представляется возможным. Всего отставание от календарного графика на 01.10.2025 составило 1 801 105 427 рублей», - пояснили свою позицию в Бурятрегионавтодоре.
В свою очередь, юристы «Хотьковского автомоста» вину за срыв работы пытались возложить на заказчика. Так, например, они указывали на ошибки в проектной документации.
«Просрочка предусмотренных графиком промежуточных сроков выполнения работ обусловлена просрочкой заказчика и не влияет на срок сдачи объекта в эксплуатацию», - заявили они.
Проверив доводы сторон и проанализировав документы, Арбитражный суд пришел к выводу, что контракт был расторгнут на законных основаниях. Аргументы «Хотьковского автомоста» были отметены как несостоятельные.
«Обязанность генерального подрядчика выполнить работы по графику не исполнена надлежащим образом. По состоянию на дату отказа от исполнения контракта отставание от графика составляло 4 месяца. Это свидетельствует о нарушении существенных условий контракта со стороны ОАО «Хотьковский автомост» и невозможности достижения результата в установленные контрактом сроки… Доказательства действительного выполнения работ в соответствии с графиком СМР истец не представил. Доказательства организационно-технической возможности (наличие соответствующего персонала, мобилизации необходимых ресурсов) завершения работ в срок установленный контрактом также представлены не были. Таким образом, утверждение истца о возможности выполнения работ в срок, установленный контрактом, не подтверждено документально», - к такому выводу пришел суд.
Таким образом, в удовлетворении иска «Хотьковского автомоста» было отказано. У компании есть месяц, чтобы обжаловать это решение.
На суде представители Бурятрегионавтодора сообщили, что причиной расторжения контракта стало серьезное отставание от графика. Так, по состоянию на сентябрь 2025 года подрядчик не выполнил множество работ. В их числе переустройство трамвайных путей и автодорог, линий электропередач и трансформаторных подстанций, тепловых сетей и канализации. Не были сделаны путепроводы, подпорные стены, водоотводы, очистные сооружения и шумозащитные экраны.
«В связи с невыполнением работ по переустройству инженерных коммуникаций, отсутствием материалов и оборудования для устройства тоннеля под железной дорогой, увольнением большей части сотрудников, отсутствием материалов и собственных средств ликвидировать отставание от графика выполнения работ и ввести объект в эксплуатацию в установленные сроки не представляется возможным. Всего отставание от календарного графика на 01.10.2025 составило 1 801 105 427 рублей», - пояснили свою позицию в Бурятрегионавтодоре.
В свою очередь, юристы «Хотьковского автомоста» вину за срыв работы пытались возложить на заказчика. Так, например, они указывали на ошибки в проектной документации.
«Просрочка предусмотренных графиком промежуточных сроков выполнения работ обусловлена просрочкой заказчика и не влияет на срок сдачи объекта в эксплуатацию», - заявили они.
Проверив доводы сторон и проанализировав документы, Арбитражный суд пришел к выводу, что контракт был расторгнут на законных основаниях. Аргументы «Хотьковского автомоста» были отметены как несостоятельные.
«Обязанность генерального подрядчика выполнить работы по графику не исполнена надлежащим образом. По состоянию на дату отказа от исполнения контракта отставание от графика составляло 4 месяца. Это свидетельствует о нарушении существенных условий контракта со стороны ОАО «Хотьковский автомост» и невозможности достижения результата в установленные контрактом сроки… Доказательства действительного выполнения работ в соответствии с графиком СМР истец не представил. Доказательства организационно-технической возможности (наличие соответствующего персонала, мобилизации необходимых ресурсов) завершения работ в срок установленный контрактом также представлены не были. Таким образом, утверждение истца о возможности выполнения работ в срок, установленный контрактом, не подтверждено документально», - к такому выводу пришел суд.
Таким образом, в удовлетворении иска «Хотьковского автомоста» было отказано. У компании есть месяц, чтобы обжаловать это решение.
Напомним, строительство третьего моста через Уду, который получил название «Талаан» («Удача»), началось весной 2020 года. Первоначально объект планировали сдать в конце 2024 года, а его стоимость оценивалась в 7,5 млрд рублей. Затем цена контракта возросла до 8,6 миллиардов, а сроки сдачи объекта стали постоянно сдвигаться. Теперь завершить возведение моста власти обещают в 2027 году.
О том, что объект превращается в долгострой, стало ясно еще в конце 2024 года. Уже тогда власти республики пригрозили расторгнуть контракт с подрядчиком, но в тот раз дальше слов дело не пошло.
Тегитретий мост строительство суд