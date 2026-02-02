Суд признал законным расторжение контракта со строителями моста в Улан-Удэ

Напомним, строительство третьего моста через Уду, который получил название «Талаан» («Удача»), началось весной 2020 года. Первоначально объект планировали сдать в конце 2024 года, а его стоимость оценивалась в 7,5 млрд рублей. Затем цена контракта возросла до 8,6 миллиардов, а сроки сдачи объекта стали постоянно сдвигаться. Теперь завершить возведение моста власти обещают в 2027 году.





О том, что объект превращается в долгострой, стало ясно еще в конце 2024 года. Уже тогда власти республики пригрозили расторгнуть контракт с подрядчиком, но в тот раз дальше слов дело не пошло.