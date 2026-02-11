Жители Бурятии наращивают вклады в банках

Несмотря на общее замедление темпов роста сбережений населения в банковском секторе России в 2025 году, Бурятия демонстрирует активную динамику по наращиванию объемов вкладов граждан. Республика уверенно держится в середине рейтинга регионов по абсолютному объему накоплений, при этом показывает один из самых высоких годовых приростов.В среднем на одного жителя Бурятии приходится 218,8 тыс. рублей, размещенных на банковских счетах. Особого внимания заслуживают темпы роста: за год объем вкладов в Бурятии увеличился на 29,4%. Этот показатель подчеркивает высокую склонность жителей республики к накоплению и их доверие к банковской системе.Для сравнения, соседний Забайкальский край, занявший 62-е место, имеет среднедушевой вклад в 261,8 тыс. рублей.В целом по стране тенденции показывают снижение привлекательности депозитов. Если в 2024 и 2023 годах прирост составлял более 25% ежегодно, то в 2025 году этот показатель замедлился до 14,5%. Общий объем средств россиян на депозитах достиг 72,6 трлн рублей, увеличившись на 9,2 трлн. В среднем по России на каждого жителя приходится 497 тыс. рублей сбережений. Безусловным лидером остается Москва, где среднедушевой вклад превышает 1,8 млн рублей. Большая часть денег страны крутится в Москве. Последняя не слишком много производит в области промышленности, но является крупнейшим финансовым центром и концентрирует у себя огромные денежные ресурсы страны.Между тем жители Бурятии ожидают ясности по поводу очередного заседания Банка России, которое состоится 13 февраля. На нем может быть принято решение, которое повлияет на кредитную политику банков.Тем не менее большинство аналитиков полагают, что ставка не будет снижаться, поскольку на днях банки, работающие в Бурятии, подняли ставки по депозитам. Средняя ставка в крупнейших банках по полугодовому вкладу поднялась на 0,08 процентных пункта (п. п.) и достигла 14,12%.- Возможно, в январе мог произойти существенный отток вкладов, и банки вынуждены принимать решение по созданию более привлекательных условий для вкладчиков, - говорит улан-удэнский предприниматель Баир Будаев. - Обычно, если ключевую ставку ЦБ собирается снижать, то это становится известно заранее, и банки также уменьшают ставки по вкладам. Поэтому в этот раз, 13 февраля, она, скорее всего, останется на прежних уровнях.