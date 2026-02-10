У жителя Улан-Удэ вырос камень в желудке из-за хурмы

Хурма привела жителя Улан-Удэ на операционный стол. У мужчины выявили фитобезоар – плотный камень, который образуется в желудке из-за большого количества неперевариваемых растительных волокон и танинов, особенно в незрелых плодах, слипшихся в комки.

В конце ноября 2025 года молодой человек перекусил тремя плодами хурмы и запил обычным молоком. После этого его начали беспокоить боли в животе. Обследования показали наличие фитобезоара.

В результате пациент поступил в хирургическое отделение РКБ им. Н.А. Семашко. Врачам пришлось выполнить разрез передней брюшной стенки, разрез желудка и механически извлечь фитобезоар размером 11 на 6 см.

«Риск возникновения фитобезоара весьма мал, однако существуют предрасполагающие факторы, такие как нарушение моторики желудка или привычка к недостаточному пережевыванию пищи», - отметил врач-хирург Булат Шоболов.

На данный момент мужчина уже восстановился, его выписали домой под амбулаторное наблюдение.