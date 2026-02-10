Общество 10.02.2026 в 17:14

В Бурятии двое мужчин убили третьего из-за женщины

Сельчанин пытался поджечь ее дом
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

Стали известны подробности убийства мужчины, которое произошло в Селенгинском районе Бурятии в сентябре 2004 года. Напомним, под стражу уже заключили главного подозреваемого. Выяснилось, что он действовал не один.

Тело убитого с признаками насильственной смерти полицейские обнаружили 10 декабря 2004 года на территории кладбища в селе Билютай. Им оказался 35-летний ранее судимый житель села Селендума, который пропал без вести в сентябре того же года. По данному факту завели уголовное дело, однако установить личность злоумышленника по горячим следам не удалось, и производство по делу приостановили.

Недавно следователи СК и сотрудники уголовного розыска получили сведения, что к преступлению может быть причастен один из местных жителей. Как оказалось, на месте избиения мужчины присутствовал свидетель. Именно его показания позволили установить личность преступника.

48-летний обвиняемый уже признал вину и дал показания об обстоятельствах расправы. Фигуранту предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Мужчину поместили в СИЗО, расследование продолжается.

По данным следствия, погибший сельчанин проживал в Селендуме. В сентябре 2004 года он вступил в конфликт с односельчанкой и пытался поджечь ее дом. Женщина пожаловалась сожителю, который вместе с братом вывез обидчика в багажнике машины в лес. Они нанесли жертве множество ударов кулаками, ногами и металлической кочергой по голове и туловищу, причинив смертельные повреждения.

Вернувшись в село, они вскоре узнали, что местные жители начали поиски пропавшего. Тогда обвиняемый вместе с братом вновь отправились на место преступления, где обнаружили окоченевшее тело мужчины. Позднее злоумышленники дважды перезахоранивали тело, первый раз – на поле, но после пала травы яма открылась, тогда они перевезли покойного на кладбище возле соседнего села и там вновь закопали, а останки – сожгли.

В 2004 году, будучи допрошенными в качестве свидетелей, мужчины дали ложные показания, отрицая свою причастность к произошедшему. В 2008 году сожитель сельчанки свел счеты с жизнью. До этого он поделился с ней сведениями о совершенном преступлении, отметили в МВД по Бурятии.

«Недавно женщина рассказала знакомым о произошедшем. В ходе оперативной проверки данной информации был установлен очевидец преступления, после чего произведено задержание второго фигуранта, который все это время продолжал проживать в том же селе», - рассказали в СУ СКР по Бурятии.

