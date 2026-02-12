Автобусы в Улан-Удэ украсили детскими рисунками в честь Сагаалгана

В честь Белого месяца в Улан-Удэ окна городских автобусов, следующих по маршрутам № 3, № 10, № 92 и № 100, украсили рисунками детей из студии изобразительного искусства «Паскаль» Ресурсного центра «Созвездие».

Ребята изобразили богиню Палдэн Лхамо, покровительствующую Сагаалгану, Белого Старца, а также белую пищу и атрибутику, связанную с национальными традициями празднования буддийского Нового года по лунному календарю.

«Специально к Сагаалгану наши воспитанники подготовили тематические рисунки. Ребятам будет приятно, если в автобусах их увидят пассажиры, среди которых и их родители, и одноклассники, и просто горожане, которым в преддверии праздника Белого месяца мы хотим подарить хорошее настроение, пожелать благополучия, мира и добра», - сказала руководитель студии Ольга Шелехова.