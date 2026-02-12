Общество 12.02.2026 в 17:21

Гимназию №14 в Улан-Удэ в этом году ждет капитальный ремонт

Он продлится с 1 июля до конца декабря
Текст: Андрей Константинов
Фото: ТГ-канал Игоря Шутенкова
Гимназия №14 в Улан-Удэ объявила конкурс на капитальный ремонт своего здания. На эти цели выделяется более 127 миллионов рублей.

Согласно контракту, капремонт гимназии должен начаться 1 июля и завершиться до 31 декабря этого года. На время работ учащихся, вероятно, распределят по другим образовательным учреждениям.

Напомним, в начале декабря 2025 года в здании гимназии треснула колонна учебного блока. Из-за этого его пришлось закрыть на срочный ремонт. При этом часть учеников отправили на дистант, а часть перевели учиться в школы №51 и №1. К началу учебного года работы завершили, и детей вернули обратно в гимназию. 

