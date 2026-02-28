Индийцы создадут водохранилище на притоке Селенги

Агентство по водным ресурсам Монголии и индийская компания Kalpataru Projects International Limited подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в реализации крупных водных проектов.Как сообщает агентство «Монцамэ», в рамках данного сотрудничества ведётся поэтапная подготовка к реализации стратегически важного проекта строительства водного комплекса «Туул». На первом этапе было проведено предварительное исследование с целью выбора площадки для реализации проекта, а также выполнена сравнительная оценка по основным критериям, включая геологические условия, рельеф местности и ёмкость водохранилища. По итогам анализа одна из площадок была признана наиболее подходящей, и дальнейшие детальные исследования и проектные работы сосредоточены именно на ней.Кроме того, в январе на совещании профильных организаций была подчёркнута необходимость ускорения разработки технико-экономического обоснования проекта и перехода к следующему этапу исследований. По итогам совещания были даны соответствующие поручения.Водный комплекс «Туул» обеспечит создание нового источника поверхностных вод. Согласно предварительным исследованиям, площадь водохранилища составит 5569 гектаров, а объём воды - 50-100 миллионов кубометров. Предусматривается строительство плотины длиной 685 метров, высотой 36 метров и глубиной 20 метров. Ожидается, что выбранное инженерное решение позволит столице в долгосрочной перспективе удовлетворить растущие потребности в водоснабжении.Реализация проекта создаст условия для регулируемого использования поверхностных вод и позволит сократить чрезмерную эксплуатацию подземных вод. Проект также будет иметь стратегическое значение для регулирования паводковых потоков и увеличения объёмов водоснабжения промышленного и энергетического секторов. Это сделает систему управления водными ресурсами столицы более устойчивой и сбалансированной.Строительство водохранилища на притоках Селенги станет ключевым шагом в решении водного дефицита Улан-Батора, где население растёт, а климатические изменения усугубляют засухи. По оценкам экспертов, комплекс «Туул» повысит надёжность водоснабжения на 30-40%, минимизируя риски отключений летом.Экологические аспекты проекта тщательно прорабатываются: предусмотрены меры по сохранению биоразнообразия, миграции рыб и мониторингу качества воды. Индийские партнёры внесут передовые технологии, включая моделирование гидрологии и устойчивые материалы для плотины.Ожидаемый срок завершения первого этапа – конец 2026 года, с полным вводом в эксплуатацию к 2030 году.