Общество 09.03.2026 в 10:26

Из Иркутска открыли регулярные рейсы на Хайнань

«Аэрофлот» запустил прямое авиасообщение с китайским курортом Санья
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

Это важное событие для туристов из Бурятии, так как теперь можно легко добраться до тропического острова Хайнань регулярными рейсами. Об этом сообщает портал Turprom.ru. Первый рейс SU866, выполненный авиакомпанией «Аэрофлот» на самолёте Airbus A320, успешно вылетел 7 марта из иркутского аэропорта с полной загрузкой, что говорит о высоком спросе на новое направление.

По расписанию, рейсы будут курсировать три раза в неделю: из Иркутска — по понедельникам, четвергам и субботам, а из Санья — во вторник, пятницу и воскресенье. Такая частота позволяет гибко планировать отдых на этом популярном курорте.

Добавление Иркутска в список городов-отправителей стало логичным шагом в развитии маршрутов «Аэрофлота» в Санья — компания уже осуществляет прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и Новосибирска.

