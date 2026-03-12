В Иволгинском дацане в Бурятии пройдет Ганжур хурал

В Иволгинском дацане в Бурятии 26, 27 и 28 марта пройдет Ганжур хурал (12+) – один из восьми больших буддийских годовых праздников. Во время трехдневного молебна ламы дацана начитывают слова Будды, находящиеся в 108 томах собраний сочинений «Ганжур». В этом буддийском каноне собраны наставления и поучения Будды к своим ученикам в области теологии, философии, истории, логики, медицины и языкознания.

«Считается, что слушание декламации этих сутр не отличается от слушания Учения непосредственно из уст Будды Шакьямуни, что, в свою очередь, дает мощный положительный импульс для обретения благополучия, здоровья, счастья в будущем для самого слушателя и его близких», - отметили в пресс-службе Иволгинского дацана.

Расписание хуралов:

26 марта с 9 до 12 ч. и с 14 до 17 ч. ламы Иволгинского дацана начнут читать сутры из свода сочинений Будды «Ганжур»;

27 марта с 9 до 12 ч. и с 14 до 17 ч. ламы продолжат читать сутры из свода сочинений Будды «Ганжур»;

28 марта с 9:00 до 12:00 ламы закончат читать сутры из свода сочинений Будды «Ганжур», после чего ламы и прихожане пройдут гороо с томами собраний сочинений Будды.