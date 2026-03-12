Общество 12.03.2026 в 11:50

В Иркутске цены на проезд в маршрутках подорожают

На отдельных направлениях стоимость проезда достигнет 60 рублей
Текст: Иван Иванов
В Иркутске цены на проезд в маршрутках подорожают
В Иркутске ожидается значительное повышение стоимости проезда в городских маршрутках. Согласно информации мэрии города, с 20 марта маршрут № 32 «Центральный рынок — Микрорайон Зеленый» станет самым дорогим в городе, и цена за одну поездку вырастет до 60 рублей. Об этом сообщает портал «Ирсити.ру». Это — рекордный уровень для иркутского общественного транспорта и приближается к ценам, которые сейчас действуют в Москве.

На сегодняшний день пассажиры платят за проезд в этой маршрутке от 40 до 50 рублей в зависимости от времени суток, а с ноября 2025 года введён повышающийся тариф: дневной — 50 рублей, а вечерний — после восьми вечера — 60 рублей. 

Информация о повышении стоимости опубликована на сайте мэрии, а решение связано с экономическими реалиями и ростом затрат на обслуживание маршрутов. В городе два предпринимателя — Александр Пинчуков и Сергей Махортов — обслуживают данный маршрут. Пинчуков работает только на этом направлении, а Махортов также обслуживает кольцевые маршруты в Жилкино и Зеленом. В отличие от частных перевозчиков, муниципальные автобусы «Иркутскавтотранса» пока сохраняют цену в 37 рублей независимо от времени суток.

Изменения тарифов вызывают неоднозначные реакции у жителей города. Многие отмечают, что цена в 60 рублей в маршрутке — это уже сравнимо с московскими тарифами, и это может увеличить финансовую нагрузку на местных жителей, особенно тех, кто регулярно пользуется общественным транспортом. С другой стороны, перевозчики объясняют необходимость повышения затрат на содержание маршрутов.

Для примера в 2026 году в Улан-Удэ стоимость проезда на городском транспорте составляет 40 рублей. Это цена для автобусов и маршрутных такси не менялась с лета 2025 г.

