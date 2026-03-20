Общество 20.03.2026 в 15:45

Монгольским туристам придётся крупно заплатить за поездки в США

Теперь с них берут залог в 15 000 $
Текст: Иван Иванов
С 2 апреля 2026 года гражданам Монголии, желающим получить американскую визу категории B1/B2, потребуется учитывать серьезное нововведение. Теперь даже при полном соответствии всем требованиям вам придется внести визовый залог (бонд) в размере до 15 000 долларов США. Без этого визу не выдадут. Об этом сообщает NewsPress.

Решение о необходимости залога будет приниматься прямо на визовом собеседовании. Консульский сотрудник сообщит, соответствуете ли вы требованиям, и подробно объяснит, как внести деньги. Американское внешнеполитическое ведомство заверяет, что залог будет полностью возвращен, если туристы своевременно покинут США. Новые правила распространяются на всех монгольских заявителей, независимо от страны подачи заявления.

Решение было принято Дональд Трампом с целью борьбы с нелегальной миграцией в США.

