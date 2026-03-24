Общество 24.03.2026 в 06:00
Ученые объяснили мышиный феномен в Бурятии
Нашествие мышей в селе Кика могли вызвать несколько факторов
Текст: Петр Санжиев
В Институте общей и экспериментальной биологии СО РАН дали пояснения по ситуации, сложившейся в селе Кика Прибайкальского района. Ученые рассказали, чем может быть вызвана такая ситуация с грызунами, и дали ряд рекомендаций.
Мышь на Востоке - существо довольно уважаемое. Маленькие, шустрые, любопытные, с глазами-бусинками. В традиционном «зоологическом» восточном календаре есть даже год Мыши. Но бывают ситуации, когда от них приходится отбиваться.
Кто оккупировал подворья?
Как ранее сообщал «Номер один», жители села заметили массовое появление грызунов еще осенью прошлого года. Люди обратили внимание, что мышиная армия неоднородна: среди них встречаются как обычные домашние мыши, так и дикие - их сельчане называют полевками, которые обычно обитают в природе.
- Думаем, в соседних деревнях такая же ситуация, - предположили кикинцы.
В прошлом году в селе, напомним, впервые пожаловались на то, что мыши стали выедать корни клубники прямо в огороде. Все подчистую подъели. Грызуны, конечно, добрались и до картошки в подполье. Местные собаки во дворах охотятся на полевок - совсем как лисы. Все знают, как лиса мышкует: выследит под снегом добычу и стремительно атакует. В Кике рассказывают: собаки делают точь-в-точь так же - ныряют в сугроб, вытаскивают мышей и несут хозяевам, словно ждут похвалы.
- Скорее всего, это красно-серая полевка. Зимой они активны под снегом, собаки могут обнаруживать их по звукам движения и ловить, - отметили ученые института, которым наше издание передало видеоролик от кикинцев об одной такой удачной уличной собачьей охоте.
Запах стоял невозможный
Когда мышь умирает в открытом и доступном месте – это еще оптимальный вариант. Если же грызун погибает где-то в укромном уголке, хлопот не оберешься.
- Я работала в одной торговой компании в Улан-Удэ. У нас был офис в районе проспекта Автомобилистов. Однажды под полом на втором этаже умерла мышь. Запах стоял невозможный. Руководству пришлось пригласить рабочих, которые вскрывали полы в поисках мыши. Ее нашли уже полуразложившуюся, - поделилась с нашим изданием неприятными «мышиными» воспоминаниями улан-удэнка Марина.
Важно понимать, что мыши во всем разнообразии их подвидов - неотъемлемая часть природы Бурятии, а не какое-то зло, которое нужно вывести подчистую. Мышь не враг человеку, а, можно сказать, исторический сосед. Однако при нашествии грызунов с ними, конечно, надо бороться и соблюдать осторожность.
Чтобы мышь не умерла в неизвестном месте и не доставила лишних хлопот, хороший вариант - механические ловушки. При высокой численности грызунов они работают эффективно. Ставить их лучше вдоль стен, за печкой, рядом с местами, где заметны следы активности, и проверять ежедневно. Бурятские ученые отмечают: электрические и многоразовые ловушки с уничтожением тоже удобны, но стоят дороже обычных.
Приманки для ловушек - семечки, хлеб с нерафинированным подсолнечным маслом, копченое сало или шкварки, рекомендуют в институте. А использование ядохимикатов там считают крайней и опасной мерой.
Могла повлиять суровая зима
По оценке ученых, вероятный сценарий для Кики - сочетание нескольких факторов: повышенная кормовая база, неблагоприятные погодные условия и возможный циклический подъем численности грызунов.
- Многие грызуны (полевки, домовые мыши и другие виды) демонстрируют циклические подъемы численности, которые обычно повторяются через несколько лет. При совпадении благоприятных условий численность популяции может резко возрасти, - пояснили сотрудники института.
Рост популяции грызунов нередко связан с увеличением доступной кормовой базы. Это может быть связано с благоприятными условиями для роста трав, большим количеством оставленных кормов или запасов во дворах и на участках.
Бурятские ученые отмечают: известно, что в преддверии аномальных морозов или уже во время суровой зимы грызуны часто перебираются ближе к человеческому жилью. Там теплее и с пропитанием проще.
- Экстремальные природные явления могут вытеснить полевых грызунов из привычных мест обитания и заставить искать убежище и корм вблизи жилья человека. К таким явлениям относятся подтопления, сильные морозы, глубокий снежный покров, - пояснили нашему изданию.
Росту популяции грызунов может способствовать и снижение численности их естественных врагов: сов, лисиц, хорьков и других хищников.
Кстати, минувшей зимой Кику еще и подтопило.
Мыши могут быть опасными
Бурятские ученые рекомендуют: чтобы снизить риск заражения инфекциями, которые переносят грызуны, необходимо не прикасаться к ним, к их трупам и помету голыми руками.
- Используйте одноразовые перчатки (резиновые или нитриловые), а при уборке экскрементов дополнительно - защитную маску. Перед этим проветрите помещение в течение минимум 30 минут. При уборке помета и мочи не подметайте всухую: сначала обильно смочите загрязненные участки раствором хлорсодержащего дезинфектора или мыльной воды, затем соберите остатки бумажными полотенцами и поместите в герметичный пакет для утилизации. После любых работ тщательно мойте руки с мылом, - говорят в институте.
Стирать одежду, использовавшуюся при уборке, надо отдельно от остального белья и при максимально допустимой температуре.
Говоря о ядах, специалисты напоминают и о других рисках, помимо смерти грызунов в неизвестном месте и возможных инфекций. Это вторичное отравление домашних кошек, собак и хищников, которые могут съесть отравленных мышей (а это, кстати, потом может привести к новому росту численности грызунов). К тому же ядовитые приманки способны привлечь маленьких детей - и последствия здесь могут быть тяжелыми.
Если грызунов развелось много, постарайтесь сделать среду их обитания максимально неудобной. Храните крупы и запасы в герметичных пластиковых или металлических контейнерах на высоких полках. Уберите источники еды на улице: не оставляйте на ночь корм для птиц, вовремя убирайте остатки пищи и отходы. Наведите порядок вокруг дома: уберите ветки, стройматериалы и бытовой мусор. Чем меньше укрытий, тем сложнее прокормиться целой «армии», а они мышам ох как нужны.
Обязательно заделайте щели в стенах, закройте отверстия в фундаменте, вокруг труб и дверных рам. Для этого пригодится металлическая сетка с мелкой ячейкой, монтажная пена с битым стеклом или специальные металлические прокладки.
Овощи и корнеплоды храните правильно: картошку, морковь и прочее лучше держать в плотных мешках или контейнерах. Рекомендации ученые дают простые, но они реально помогают пережить нашествие.
Ну и, в конце концов, есть же старые добрые кошки-мышеловы.
Мышь на Востоке - существо довольно уважаемое. Маленькие, шустрые, любопытные, с глазами-бусинками. В традиционном «зоологическом» восточном календаре есть даже год Мыши. Но бывают ситуации, когда от них приходится отбиваться.
Кто оккупировал подворья?
Как ранее сообщал «Номер один», жители села заметили массовое появление грызунов еще осенью прошлого года. Люди обратили внимание, что мышиная армия неоднородна: среди них встречаются как обычные домашние мыши, так и дикие - их сельчане называют полевками, которые обычно обитают в природе.
- Думаем, в соседних деревнях такая же ситуация, - предположили кикинцы.
В прошлом году в селе, напомним, впервые пожаловались на то, что мыши стали выедать корни клубники прямо в огороде. Все подчистую подъели. Грызуны, конечно, добрались и до картошки в подполье. Местные собаки во дворах охотятся на полевок - совсем как лисы. Все знают, как лиса мышкует: выследит под снегом добычу и стремительно атакует. В Кике рассказывают: собаки делают точь-в-точь так же - ныряют в сугроб, вытаскивают мышей и несут хозяевам, словно ждут похвалы.
- Скорее всего, это красно-серая полевка. Зимой они активны под снегом, собаки могут обнаруживать их по звукам движения и ловить, - отметили ученые института, которым наше издание передало видеоролик от кикинцев об одной такой удачной уличной собачьей охоте.
Запах стоял невозможный
Когда мышь умирает в открытом и доступном месте – это еще оптимальный вариант. Если же грызун погибает где-то в укромном уголке, хлопот не оберешься.
- Я работала в одной торговой компании в Улан-Удэ. У нас был офис в районе проспекта Автомобилистов. Однажды под полом на втором этаже умерла мышь. Запах стоял невозможный. Руководству пришлось пригласить рабочих, которые вскрывали полы в поисках мыши. Ее нашли уже полуразложившуюся, - поделилась с нашим изданием неприятными «мышиными» воспоминаниями улан-удэнка Марина.
Важно понимать, что мыши во всем разнообразии их подвидов - неотъемлемая часть природы Бурятии, а не какое-то зло, которое нужно вывести подчистую. Мышь не враг человеку, а, можно сказать, исторический сосед. Однако при нашествии грызунов с ними, конечно, надо бороться и соблюдать осторожность.
Чтобы мышь не умерла в неизвестном месте и не доставила лишних хлопот, хороший вариант - механические ловушки. При высокой численности грызунов они работают эффективно. Ставить их лучше вдоль стен, за печкой, рядом с местами, где заметны следы активности, и проверять ежедневно. Бурятские ученые отмечают: электрические и многоразовые ловушки с уничтожением тоже удобны, но стоят дороже обычных.
Приманки для ловушек - семечки, хлеб с нерафинированным подсолнечным маслом, копченое сало или шкварки, рекомендуют в институте. А использование ядохимикатов там считают крайней и опасной мерой.
Могла повлиять суровая зима
По оценке ученых, вероятный сценарий для Кики - сочетание нескольких факторов: повышенная кормовая база, неблагоприятные погодные условия и возможный циклический подъем численности грызунов.
- Многие грызуны (полевки, домовые мыши и другие виды) демонстрируют циклические подъемы численности, которые обычно повторяются через несколько лет. При совпадении благоприятных условий численность популяции может резко возрасти, - пояснили сотрудники института.
Рост популяции грызунов нередко связан с увеличением доступной кормовой базы. Это может быть связано с благоприятными условиями для роста трав, большим количеством оставленных кормов или запасов во дворах и на участках.
Бурятские ученые отмечают: известно, что в преддверии аномальных морозов или уже во время суровой зимы грызуны часто перебираются ближе к человеческому жилью. Там теплее и с пропитанием проще.
- Экстремальные природные явления могут вытеснить полевых грызунов из привычных мест обитания и заставить искать убежище и корм вблизи жилья человека. К таким явлениям относятся подтопления, сильные морозы, глубокий снежный покров, - пояснили нашему изданию.
Росту популяции грызунов может способствовать и снижение численности их естественных врагов: сов, лисиц, хорьков и других хищников.
Кстати, минувшей зимой Кику еще и подтопило.
Мыши могут быть опасными
Бурятские ученые рекомендуют: чтобы снизить риск заражения инфекциями, которые переносят грызуны, необходимо не прикасаться к ним, к их трупам и помету голыми руками.
- Используйте одноразовые перчатки (резиновые или нитриловые), а при уборке экскрементов дополнительно - защитную маску. Перед этим проветрите помещение в течение минимум 30 минут. При уборке помета и мочи не подметайте всухую: сначала обильно смочите загрязненные участки раствором хлорсодержащего дезинфектора или мыльной воды, затем соберите остатки бумажными полотенцами и поместите в герметичный пакет для утилизации. После любых работ тщательно мойте руки с мылом, - говорят в институте.
Стирать одежду, использовавшуюся при уборке, надо отдельно от остального белья и при максимально допустимой температуре.
Говоря о ядах, специалисты напоминают и о других рисках, помимо смерти грызунов в неизвестном месте и возможных инфекций. Это вторичное отравление домашних кошек, собак и хищников, которые могут съесть отравленных мышей (а это, кстати, потом может привести к новому росту численности грызунов). К тому же ядовитые приманки способны привлечь маленьких детей - и последствия здесь могут быть тяжелыми.
Если грызунов развелось много, постарайтесь сделать среду их обитания максимально неудобной. Храните крупы и запасы в герметичных пластиковых или металлических контейнерах на высоких полках. Уберите источники еды на улице: не оставляйте на ночь корм для птиц, вовремя убирайте остатки пищи и отходы. Наведите порядок вокруг дома: уберите ветки, стройматериалы и бытовой мусор. Чем меньше укрытий, тем сложнее прокормиться целой «армии», а они мышам ох как нужны.
Обязательно заделайте щели в стенах, закройте отверстия в фундаменте, вокруг труб и дверных рам. Для этого пригодится металлическая сетка с мелкой ячейкой, монтажная пена с битым стеклом или специальные металлические прокладки.
Овощи и корнеплоды храните правильно: картошку, морковь и прочее лучше держать в плотных мешках или контейнерах. Рекомендации ученые дают простые, но они реально помогают пережить нашествие.
Ну и, в конце концов, есть же старые добрые кошки-мышеловы.
