В Бурятии ограничили доступ к Мунку-Сардык

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в связи с трагическими происшествиями, произошедшими на горе Мунку-Сардык, принято решение ограничить доступ.

- Приняли решение с 25 по 29 апреля ограничить доступ в этот район из-за схода снежной массы, есть погибшие и пострадавшие. Сейчас продолжаются поисковые работы, - написал Алексей Цвденов на своих страницах в соцсетях.

Введён режим ЧС муниципального уровня. Лавинная опасность сохраняется.

- Поручил спасателям провести дополнительное обследование маршрутов и оценить обстановку. Прошу всех отнестись с пониманием к ограничениям. Безопасность людей — главное, - призвал Алексей Цыденов.

Напомним, 24 апреля произошёл сход лавины на перевале 26-го партийного съезда на горе Мунку-Сардык. Под снежной массой оказалась группа из семи человек. Три человека смогли спастись, трое погибли. Седьмого участника группы продолжают искать спасатели.

Все погибшие входили в состав организованной группы, с которой работал иркутский туроператор «Горизонт». Адвокат туроператора Дмитрий Печкин заверил, что у туристов было всё необходимое снаряжение и они прошли инструктаж. Горный район не был закрыт для восхождений. По его словам, туроператор готов сотрудничать с правоохранительными органами для установления обстоятельств происшествия.

Однако, следствие утверждает, что группа не была должным образом зарегистрирована, что представитель туроператора опровергает.

Это уже вторая трагедия на горе Мунку-Сардык за неделю. Несколькими днями ранее при восхождении погибли трое туристов из Красноярска. Изначально предполагалось, что причиной смерти стало переохлаждение, но сейчас рассматриваются версии о камнепаде или падении с высоты. По этому факту возбуждено уголовное дело, организаторы тура задержаны.





Фото: нейросеть