Зурхай на понедельник, 4 мая

18-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для родившихся в годы Собаки, Овцы; проводить ритуал «Даллага – Призывания благосостояния» относительно приумножения одежды, вывешивать хий морин – флажок «Конь удачи» людям года Свиньи, Овцы, Зайца, совершать добродетельные дела, строить печь и подавлять духа Си.

Неблагоприятно: для занятий государственными делами (возведение на должность, принятие закона и т. д.), торговли и строительства дома, проведения похорон.

Стрижка волос: к потере и ущербу имущества.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дорогу (особенно на восток).

