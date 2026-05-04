Зурхай на понедельник, 4 мая

Благоприятно: для родившихся в годы Собаки, Овцы; проводить ритуал «Даллага – Призывания благосостояния» относительно приумножения одежды, вывешивать хий морин – флажок «Конь удачи» людям года Свиньи, Овцы, Зайца, совершать добродетельные дела, строить печь и подавлять духа Си.Неблагоприятно: для занятий государственными делами (возведение на должность, принятие закона и т. д.), торговли и строительства дома, проведения похорон.Стрижка волос: к потере и ущербу имущества.Дорога: неблагоприятно отправляться в дорогу (особенно на восток).Фото: Номер один