Общество 05.05.2026 в 06:02
Зурхай на вторник, 5 мая
19-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: проводить ритуал «Даллага – Призывания благосостояния» относительно приумножения Драгоценности, вывешивать хий морин – флажок «Конь удачи» людям года Мыши, Дракона, Обезьяны, совершать омовение, вспахивать землю, создавать новую семью, подавлять духа Си и заниматься умиротворяющими делами.
Неблагоприятно: для родившихся в годы Курицы и Обезьяны; для торговли и дел, связанных с государством (возведение на должность, принятие законов и т. д.), сбора урожая, совершения обрядов по усопшим (поминок и совершения подношений для умершего), освящения реликвий, проведения празднеств, установки объектов почитания и покупки скота.
Стрижка волос: к процветанию учения Будды.
Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на восток).
Фото: Номер один
