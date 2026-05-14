Зурхай на среду, 14 мая

27-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для людей года Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния», связанный с приумножением детей, вывешивать хий морин – флажок «Конь удачи» - людям года Курицы, Коровы и Змеи, проводить похоронные обряды по усопшему, ставить закваску (для тарака, айрака и т. д.), строить печь, совершать омовение.

Неблагоприятно: для людей года Коровы, Дракона, Овцы, Собаки; создавать дружеские отношения (составлять договор), возводить и освящать объекты почитания, дамбу, насыпь и стены, устраивать помолвки и свадьбы.

Стрижка волос: к счастью.

Дорога: Благоприятно отправляться в путь (кроме направления на юг).

