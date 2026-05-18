Зурхай на понедельник, 18 мая

Второй лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для людей года Собаки, Овцы; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения одежды, вывешивать хий морин – флажок «Конь удачи» - людям года Свиньи, Овцы, Зайца, рекомендуется заниматься государственными делами, направленными на развитие и процветание. Это удачное время для принятия сана священнослужителя, проведения ритуалов освящения, начала строительных работ, возведения печи, а также посева семян.

Неблагоприятно: для проведения ритуала огненной пуджи, начала нового бизнеса.

Стрижка волос: к различным болезням, ссорам и тяжбе.

Дорога: отправления в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.

