В Бурятии хотят ввести возрастное ограничение на продажу бензина

Законопроект депутата уже включен в повестку ближайшей сессии Хурала, которая состоится в сентябре.







В ГИБДД Бурятии «Номер один» сообщили, что полностью поддерживают данную инициативу.

Депутат Хурала Бурятии от «Единой России» Андрей Невьянцев внес в республиканский парламент законопроект о запрете розничной продажи бензина и дизтоплива несовершеннолетним.Свою законодательную инициативу народный избранник аргументировал тем, что в последнее время в республике выросло число ДТП с участием подростков, управляющих автомототранспортом.«Среди основных причин данной ситуации следует признать расширение рынка механических средств передвижения и возросшую доступность детей к такой технике. Значительная ее часть не является транспортными средствами и реализуется как спортивный инвентарь, не требующий постановки на учет, а также прохождения обучения управлением», - констатирует депутат в пояснительной записке к своему законопроекту.По мнению парламентария, одной из мер предупредительного характера, позволяющей снизить уровень дорожного травматизма среди подростков, может стать запрет на продажу им автомобильного бензина и дизельного топлива.Как сообщает Андрей Невьянцев, подобный запрет уже введен в Кировской и Волгоградской области. Правда, в последней продажа топлива ограничена возрастом до 16 лет. Кроме того, возможность введения такого запрета обсуждается в Татарстане, Забайкальском крае, Калужской и Ярославской областях.