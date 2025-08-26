Политика и власть 26.08.2025 в 10:55

В Бурятии хотят ввести возрастное ограничение на продажу бензина

С такой инициативой выступил депутат Хурала
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии хотят ввести возрастное ограничение на продажу бензина
Фото: архив «Номер один»
Депутат Хурала Бурятии от «Единой России» Андрей Невьянцев внес в республиканский парламент законопроект о запрете розничной продажи бензина и дизтоплива несовершеннолетним.

Свою законодательную инициативу народный избранник аргументировал тем, что в последнее время в республике выросло число ДТП с участием подростков, управляющих автомототранспортом.

«Среди основных причин данной ситуации следует признать расширение рынка механических средств передвижения и возросшую доступность детей к такой технике. Значительная ее часть не является транспортными средствами и реализуется как спортивный инвентарь, не требующий постановки на учет, а также прохождения обучения управлением», - констатирует депутат в пояснительной записке к своему законопроекту.

По мнению парламентария, одной из мер предупредительного характера, позволяющей снизить уровень дорожного травматизма среди подростков, может стать запрет на продажу им автомобильного бензина и дизельного топлива.

Как сообщает Андрей Невьянцев, подобный запрет уже введен в Кировской и Волгоградской области. Правда, в последней продажа топлива ограничена возрастом до 16 лет. Кроме того, возможность введения такого запрета обсуждается в Татарстане, Забайкальском крае, Калужской и Ярославской областях.

Законопроект депутата уже включен в повестку ближайшей сессии Хурала, которая состоится в сентябре.

В ГИБДД Бурятии «Номер один» сообщили, что полностью поддерживают данную инициативу.
Теги
хурал топливо дети

Все новости

На севере Бурятии строят многопрофильную поликлинику
26.08.2025 в 11:12
Бурятскую кухню признали лучшей на фестивале «Вкус дружбы»
26.08.2025 в 11:01
В Бурятии хотят ввести возрастное ограничение на продажу бензина
26.08.2025 в 10:55
Забайкальский застройщик привёз из Армении 12-тонную статую
26.08.2025 в 10:46
Пьяный вахтовик устроил дебош на иркутском рейсе
26.08.2025 в 10:39
В Бурятии проверят системы оповещения населения
26.08.2025 в 10:23
В Улан-Удэ сделают третью полосу на улице Ербанова
26.08.2025 в 10:22
Республиканский бизнес-инкубатор в Улан-Удэ преобразуют
26.08.2025 в 10:18
Пьяный улан-удэнец ударил работницу «скорой»
26.08.2025 в 09:54
Семь человек тушат лесной пожар на севере Бурятии
26.08.2025 в 09:40
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

Читайте также
Отменить домашние задания, улучшить питание: перед 1 сентября партия «Новые люди» представила идеи для бурятских школьников
«Домашние задания — главная ложь XXI века», считает Владислав Даванков
22.08.2025 в 09:13
Ветераны СВО начали проходить стажировку в правительстве Бурятии
Для каждого из них определен наставник из числа руководящего состава
21.08.2025 в 14:46
Гусиноозёрскую ГРЭС в Бурятии возглавил забайкалец
Кресло руководителя занял Дмитрий Эпов
21.08.2025 в 10:01
Правительство России дополнительно профинансирует мастер-план Улан-Удэ
Средства направят на расселение жителей центра города
20.08.2025 в 17:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru