Общество 26.05.2026 в 06:02
Зурхай на вторник, 26 мая
Десятый лунный день
Текст: Алена Викулина
Благой день Гуру Падмасамбхавы
Благоприятно: проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения Драгоценности, вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - людям года Мыши, Дракона, Обезьяны, возводить дуган и другие объекты почитания, проводить подношения, связанные с государственными делами (возведение на должность, принятие закона и т. д.).
Неблагоприятно: для людей года Курицы и Обезьяны; для собраний и важных встреч, для празднеств, торговли, создания новой семьи, строительства дома.
Стрижка волос: к процветанию, счастью.
Дорога: неблагоприятно для отправления в дальние поездки и путешествия, особенно на запад.
Фото: Номер один
