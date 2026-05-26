Зурхай на вторник, 26 мая

Благой день Гуру ПадмасамбхавыБлагоприятно: проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения Драгоценности, вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - людям года Мыши, Дракона, Обезьяны, возводить дуган и другие объекты почитания, проводить подношения, связанные с государственными делами (возведение на должность, принятие закона и т. д.).Неблагоприятно: для людей года Курицы и Обезьяны; для собраний и важных встреч, для празднеств, торговли, создания новой семьи, строительства дома.Стрижка волос: к процветанию, счастью.Дорога: неблагоприятно для отправления в дальние поездки и путешествия, особенно на запад.Фото: Номер один