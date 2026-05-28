Общество 28.05.2026 в 06:00

В Бурятии «борщевой набор» подешевел на 20%

Ожидается, что к июлю-августу овощи подешевеют еще на 15-30%
Текст: Дмитрий Родионов
Фото: архив «Номер один»
Несмотря на критику главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной за феноменальное укрепление национальной валюты, цены на импортные фрукты и овощи она уронила прилично. Пенсионеры Бурятии, которые являются основными покупателями «борщевого набора», отмечают положительные изменения - стоимость овощей действительно снизилась. 

На это повлияли сразу два фактора. Во-первых, значительная часть продовольствия импортируется из стран Средней Азии и Китая. Ослабление иностранных валют по отношению к рублю сделало импорт больших объемов продукции экономически выгодным. Во-вторых, местные фермеры увеличили посевные площади и объемы поставок.

Год назад в это же время картофель стоил 120 рублей за кило, сегодня российский второй хлеб продается по 45 рублей, а египетский и из Средней Азии - по 90 рублей. При этом свекла в супермаркетах остается достаточно дорогой - около 90 рублей за кило. Морковь подешевела со 100 рублей в 2025 году до 80 в мае 2026. Капуста также стала доступнее и сейчас стоит около 60 рублей за кило.

Ожидается, что за счет массового поступления нового урожая из южных регионов России и стран ближнего зарубежья к июлю-августу овощи подешевеют еще на 15-30%.

В то же время доля отечественных овощей «борщевого набора» в торговых сетях по-прежнему достигает 90%. Такие данные приводит мониторинг аналитического центра Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). По сравнению с прошлым годом, заметно сократилась доля импортной продукции во всех категориях: по картофелю, свекле, моркови, луку и белокочанной капусте. Особенно ярко эта тенденция проявилась в сегменте картофеля: за год доля импорта на полках уменьшилась почти вдвое и сейчас не превышает 15-18% от общего ассортимента. Основные поставщики импортного картофеля - Египет, Беларусь и Азербайджан.

В категориях свеклы, моркови и репчатого лука российские производители обеспечивают основной объем поставок. Так, в начале мая свекла на полках полностью отечественная, а доля российской моркови и лука выросла до 90%. Главным поставщиком импортной моркови остается Беларусь. В сегменте белокочанной капусты отечественная продукция занимает около 75% ассортимента. Импорт поступает из Узбекистана, преимущественно в виде молодой капусты, которая временно дополняет полки до начала нового урожая российских фермеров.

Однако резкое укрепление рубля уже меняет ситуацию: импортные потоки продовольствия начинают активнее проникать на российский рынок.

Ранее Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) направила крупнейшим торговым сетям обращение с предложением увеличить закупки российского картофеля. В письме АККОР отмечает, что ситуация для отечественных производителей картофеля критическая. С марта, когда курс доллара и юаня начал снижаться (сейчас он составляет около 72 рублей за доллар и 10,5 рубля за юань), торговые сети сократили закупки российских овощей.

Предприниматель из Улан-Удэ Баир Будаев считает, что, несмотря на стремление властей обеспечить регион местной сельхозпродукцией, импортные овощи будут поставляться все активнее.

- Себестоимость производства картофеля в Китае, Египте и Средней Азии значительно ниже, чем в Бурятии, из-за меньших затрат на семена, рабочую силу и ГСМ. Соответственно, они могут поставлять продукцию по более низким ценам, что делает маржу предпринимателей, занимающихся импортом продовольствия, гораздо больше, - говорит Будаев. - Особенно это касается китайских торговых компаний, которые с 2025 года начали активно регистрироваться в стране, используя свои логистические возможности и неограниченное и дешевое кредитование для торговли овощной продукцией в России.

По его мнению, сегодняшний курс доллара сопоставим с показателями десятилетней давности, когда российская экономика была в значительно лучшем состоянии. Это означает, что рубль переоценен как минимум в полтора-два раза и импорт будет только расти.

Неудивительно, что, по данным Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), торговые сети уже выделяют до половины мест на полках для зарубежной продукции. В ряде случаев они отказываются закупать картофель у отечественных фермеров по формальным причинам. Импортная продукция оказывается дешевле, а также крупнее и визуально привлекательнее для потребителей.

В качестве решения предлагается обязательное контрактование поставок картофеля по фиксированной цене и гарантирование мест на полках супермаркетов для отечественных производителей. Пока рубль остается сильным, цены на овощи и фрукты, вероятно, останутся на текущем уровне или даже будут сезонно снижаться.
