Пенсионерка из Улан-Удэ сломала позвоночник в трамвае

Обычная поездка в трамвае обернулась для жительницы Улан-Удэ Арины Баргоевой операцией на позвоночнике и многомесячной борьбой за справедливость. Пенсионерка зашла в вагон, не успела дойти до сиденья - и рухнула на ступени после резкого торможения. Водитель отделался штрафом в 15 тыс. рублей, а женщина доказывала в суде, что травма - не результат ее собственной неловкости, а следствие грубого нарушения правил дорожного движения.27 августа 2025 года, около девяти часов вечера, Арина Баргоева зашла в трамвай. Она собиралась сесть на свободное место, но не успела. Вагон резко дернулся с места, а затем последовало экстренное торможение. Женщину развернуло, она не смогла удержать равновесие и рухнула прямо на ступени головой вниз.Другие пассажиры помогли ей подняться и усадили на сиденье. Из кабины вышел водитель, извинился. Баргоева чувствовала сильную боль в левом боку, ей было трудно дышать и двигаться. Кто-то вызвал скорую, и женщину увезли в больницу.Диагноз, поставленный врачами, оказался серьезным. У пенсионерки диагностировали перелом тела позвонка со смещением костных отломков. Баргоеву госпитализировали, провели операцию. После нее женщина долго не могла лежать на животе, носить обычную одежду и даже заниматься простыми домашними делами.Судебно-медицинская экспертиза позже классифицирует эти повреждения средней тяжести, причинившие вред здоровью. Но за сухими медицинскими формулировками стоит реальная боль пожилого человека, чей организм восстанавливается совсем не так, как у молодого. Арина Баргоева не работает, она на пенсии. До травмы вела активный образ жизни, сама справлялась с домашними делами. После падения все изменилось. Ей требовалась постоянная помощь, она не могла себя нормально обслуживать. Даже спустя месяцы после выписки женщина продолжала испытывать боли, которые не отпускали ее ни днем, ни ночью.Полиция проводила проверку. Следователи отказали в возбуждении уголовного дела - не нашли состава преступления. Однако это не означало, что водитель не виноват. Его действия переквалифицировали в административное правонарушение.Мировой судья признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшей. Ему назначили штраф в 15 тыс. рублей.Арина Баргоева обратилась в Октябрьский районный суд Улан-Удэ с иском к МУП «Управление трамвая». Она требовала полмиллиона рублей компенсации морального вреда. Женщина объясняла: из-за травмы она испытывала физическую боль и нравственные страдания, не могла свободно передвигаться, работать, вести привычный образ жизни, ухаживать за собой.13 января 2026 года суд вынес решение взыскать с перевозчика в пользу Баргоевой 100 тыс. рублей. В остальной части иска отказать. Суд посчитал, что эта сумма разумна и справедлива. Но Арина Баргоева с таким решением не согласилась и подала апелляционную жалобу.Верховный суд запросил дополнительные материалы. Оказалось, что Баргоева перенесла операцию, длительное время находилась на стационарном лечении, а затем продолжала восстанавливаться амбулаторно. Учитывая все обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что 100 тыс. рублей это слишком мало, и увеличила компенсацию до 150 тыс. рублей. 22 апреля 2026 года решение вступило в силу.Для самой Арины Баргоевой это маленькая, но победа. Деньги не вернут здоровье, но хотя бы компенсируют часть пережитых страданий. Для трамвайного управления - очередное напоминание: перевозчик несет ответственность за безопасность пассажиров. И если водитель нарушает правила, даже если ему кажется, что он спасает кого-то от наезда, отвечать за последствия придется предприятию.В Улан-Удэ пассажиры регулярно жалуются на водителей общественного транспорта. И дело не только в стиле вождения, хотя резкие торможения и ускорения и стали привычным делом, но чаще всего никто из-за этого ничего себе не ломает, потому что все уже привыкли крепко держаться за поручни.Соцсети то и дело взрываются шквалом жалоб на водителей общественного транспорта. Например, жители Левобережья рассказывали, что им приходится ждать автобусы по часу и более на морозе, а в приложении «Умный транспорт» отображается, что транспорт едет, но по факту его нет. «Невозможно на морозе часами стоять», - пишут горожане.Жители Поселья жалуются на маршрут № 106: «Я каждый день выезжаю в город из Поселья и стою по 30 - 40 минут». Люди рассказывают, что места в автобусах просто нет, пассажиры «залазят друг на друга». Пожилые женщины возвращаются с работы пешком, когда понимают, что транспорт уже не ходит: «77-й ходит зимой максимум до 20:00. Вот и стоишь на морозе, ждешь 10-й или 55-й, потом через поселок до дома шагаешь».Отдельная тема - грубость водителей. В соцсетях пассажиры делятся историями, как их провозили мимо остановки в лютый мороз, потому что водителю «неудобно перестраиваться». Другие жалуются, что водители подрезают, ездят с превышением скорости или, наоборот, слишком медленно тянутся, создавая аварийные ситуации. Кондиционеры не включают, окна замурованы, в салоне духота, а водитель открывает свое окно и не думает о пассажирах. «Ужасная грязь в салоне. Видимо, вообще не моют. Боишься прикоснуться. А делаешь замечание, начинают хамить», - пишут улан-удэнцы.Все эти жалобы - не просто раздражение, а реальные проблемы безопасности и комфорта. И если в салоне автобуса можно хотя бы ухватиться за поручень, то от грубости водителя или его манеры езды это не спасает. История Арины Баргоевой - лишь одно из дел, дошедших до суда. Остается надеяться, что случаев со столь серьезными последствиями будет как можно меньше.