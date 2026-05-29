Зурхай на пятницу, 29 мая

13-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для людей года Овцы, Курицы и Обезьяны, Лошади; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения овец, заниматься делами, связанными с домом (строительство, ремонт и т. д.), земледелием, государством (возведение на должность, принятие закона, разработка военных планов, совещание, принятие ответственности и т. д.), возводить объекты почитания, плотину, создавать новую семью, строить печь, совершать омовение, возвеличивать кого-либо, а также совершать приумножающие действия.

Неблагоприятно: для людей года Тигра и Зайца; для заключения договора с друзьями, торговли, строительства каналов и колодцев, празднеств и покупок, совершения первых важных дел в жизни младенца - не стоит праздновать день рождения и выносить ребенка из дома.

Стрижка волос: к увеличению усердия.

Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на восток).

