29.05.2026
В Бурятии семьям погибших работников «Ирокинды» выплатят 12 миллионов рублей
Детям погибших также назначены ежемесячные выплаты
Текст: Андрей Константинов
26 мая в Myйcкoм paйoнe завершилось расследование несчастного случая нa pyднике «Ирокинда», где 6 человек погибли в результате схода лавины. Комиссия, в состав которой вошли представители надзорных органов, охраны труда, профсоюзов и самого рудника вынесла решение, что несчастный случай произошел в результате чрезвычайной ситуации природного характера. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Отделения СФР по Республике Бурятия, сотрудники которого также участвовали в работе комиссии.
Сейчас Отделение Социального фонда по Республике Бурятия производит единовременные страховые выплаты членам семей погибших работников. Размер выплаты семье составляет 2 миллиона рублей. Право на ее получение имеют дети до 18 лет, а также студенты очных отделений, родители, и супруги погибших. Сумма выплачивается в равных долях всем членам семьи. Таким образом, всего Отделение СФР по РБ перечислит 12 миллионов рублей, которые будут разделены между 16 членами семей погибших рабочих.
- На сегодняшний день Отделением СФР по РБ перечислены единовременные выплаты семьям 5 работников рудника «Ирокинда» на сумму 10 млн. рублей. Назначение и выплата семье погибшего гражданина Казахстана так же будет произведена в ближайшее время, как только его родными будут предоставлены недостающие документы - сообщила начальник отдела организации назначения и осуществления страховых выплат Отделения СФР по РБ Юлия Шункова.
Восьмерым детям погибших рабочих также назначены ежемесячные страховые выплаты до наступления их совершеннолетия. Их размер исчисляется исходя из среднемесячного заработка и будет составлять от 29,2 до 63,8 тысяч рублей на каждого ребенка.
Напомним, трагедия на руднике случилась в апреле. Как выяснили правоохранители, лавина там сходила дважды. Первый случай произошел еще 24 апреля, в результате пострадали двое рабочих – их с травмами доставили в больницу.
Несмотря на сохранявшуюся лавинную опасность, 28 апреля директор рудника направил девятерых сотрудников для расчистки и устранения последствий схода первой лавины. Во время работ на людей снова сошел снег. Трем горнякам удалось выбраться, они не пострадали. Тела шестерых человек спасатели извлекали из-под снега в течение дня.
После трагедии на директора рудника завели два уголовных дела по ст. 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ.
