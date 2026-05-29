Общество 29.05.2026 в 11:16

В Бурятии семьям погибших работников «Ирокинды» выплатят 12 миллионов рублей

Детям погибших также назначены ежемесячные выплаты
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии семьям погибших работников «Ирокинды» выплатят 12 миллионов рублей
Фото: прокуратура Бурятии
26 мая в Myйcкoм paйoнe завершилось расследование несчастного случая нa pyднике «Ирокинда», где 6 человек погибли в результате схода лавины. Комиссия, в состав которой вошли представители надзорных органов, охраны труда, профсоюзов и самого рудника вынесла решение, что несчастный случай произошел в результате чрезвычайной ситуации природного характера. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Отделения СФР по Республике Бурятия, сотрудники которого также участвовали в работе комиссии.

Сейчас Отделение Социального фонда по Республике Бурятия производит единовременные страховые выплаты членам семей погибших работников. Размер выплаты семье составляет 2 миллиона рублей. Право на ее получение имеют дети до 18 лет, а также студенты очных отделений, родители, и супруги погибших. Сумма выплачивается в равных долях всем членам семьи. Таким образом, всего Отделение СФР по РБ перечислит 12 миллионов рублей, которые будут разделены между 16 членами семей погибших рабочих.

- На сегодняшний день Отделением СФР по РБ перечислены единовременные выплаты семьям 5 работников рудника «Ирокинда» на сумму 10 млн. рублей. Назначение и выплата семье погибшего гражданина Казахстана так же будет произведена в ближайшее время, как только его родными будут предоставлены недостающие документы - сообщила начальник отдела организации назначения и осуществления страховых выплат Отделения СФР по РБ Юлия Шункова.

Восьмерым детям погибших рабочих также назначены ежемесячные страховые выплаты до наступления их совершеннолетия. Их размер исчисляется исходя из среднемесячного заработка и будет составлять от 29,2 до 63,8 тысяч рублей на каждого ребенка.

Напомним, трагедия на руднике случилась в апреле. Как выяснили правоохранители, лавина там сходила дважды. Первый случай произошел еще 24 апреля, в результате пострадали двое рабочих – их с травмами доставили в больницу. 

Несмотря на сохранявшуюся лавинную опасность, 28 апреля директор рудника направил девятерых сотрудников для расчистки и устранения последствий схода первой лавины. Во время работ на людей снова сошел снег. Трем горнякам удалось выбраться, они не пострадали. Тела шестерых человек спасатели извлекали из-под снега в течение дня. 

После трагедии на директора рудника завели два уголовных дела по ст. 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ. 
Теги
несчастный случай выплаты

Все новости

В Улан-Удэ лама освятил чертово колесо
29.05.2026 в 12:21
Энергетики «Россети Сибирь» направят на ремонт сетей в Заиграевском районе Бурятии 23,5 миллиона рублей
29.05.2026 в 12:15
В Бурятии прокуратура через суд заставила энергетиков отремонтировать сети в СНТ
29.05.2026 в 12:00
Семья из Бурятии перевернула свою жизнь на московском проекте
29.05.2026 в 11:17
В Бурятии семьям погибших работников «Ирокинды» выплатят 12 миллионов рублей
29.05.2026 в 11:16
В Бурятии гаишники устроили погоню за пьяным мотоциклистом без прав
29.05.2026 в 11:05
Встреча на сайте знакомств обернулась для жительницы Бурятии долгом в 400 тысяч
29.05.2026 в 10:47
В Улан-Удэ подросток залез на вершину старого Селенгинского моста
29.05.2026 в 10:30
Житель Бурятии 6 лет «сидел» на нефрите
29.05.2026 в 10:18
В селе Бурятии школьницы самостоятельно потушили пожар
29.05.2026 в 10:05
ЗУРХАЙ
с 27 мая по 2 июня

Читайте также
В Улан-Удэ лама освятил чертово колесо
Аттракцион в «сотых» готовят к официальному открытию
29.05.2026 в 12:21
В Бурятии прокуратура через суд заставила энергетиков отремонтировать сети в СНТ
Дачники жаловались на постоянные отключения света, а компания планировала работы только на 2027 год
29.05.2026 в 12:00
Семья из Бурятии перевернула свою жизнь на московском проекте
Учительница с сыном приняли участие во Всероссийском проекте «Наоборот»
29.05.2026 в 11:17
Встреча на сайте знакомств обернулась для жительницы Бурятии долгом в 400 тысяч
Женщина втянула в мошеннический обман и свою подругу
29.05.2026 в 10:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru