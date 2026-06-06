В Улан-Удэ нашли 350-летнего долгожителя

Недавно сосну на тропе «К местам силы» в мкр. Верхняя Березовка внесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Ее примерный возраст — 350 лет. В ботанике и экологии этот термин означает не просто «старое дерево». Это дерево, которое достигло заключительного этапа своего жизненного цикла, но при этом продолжает активно расти и выполнять экологические функции. Однако за сухой научной формулировкой скрывается нечто большее - живые архивы, генетические уникумы и основа целых экосистем.

«Старички» Бурятии

Старовозрастные деревья — живая история нашей природы. В нашей республике всего семь деревьев включены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Каждый такой объект — часть природного наследия, требующая бережного отношения и сохранения.

Одно из таких деревьев – сосна, которая растет на участке тропы «К местам силы». «Дерево находится в хорошем состоянии. Крона сформирована, видимых критических повреждений ствола и корневой системы не наблюдается. На фоне окружающего леса сосна выделяется своими размерами, формой и возрастом», - следует из описания дерева-старожила.

Когда-то в этой местности били многочисленные родники, что делало его природной достопримечательностью. Сегодня в непосредственной близости находится зона отдыха экологической тропы «Ключ молодости» — сохранившийся родник, напоминающий о богатой водной истории этой земли, а также проходит экологическая тропа. Дерево воспринимается как природный страж этих мест, связующее звено между прошлым и настоящим.

Кроме того, эта сосна - часть лесного массива, заложенного в 1950–1960 годах. Эти леса сажали люди, пережившие Великую Отечественную войну. Каждое дерево здесь — живое напоминание о созидательном труде послевоенного поколения. Сохранение дерева — дань уважения тем, кто восстанавливал страну и создавал лес для будущих поколений.

Другой памятник живой природы – сосна, произрастающая у мыса Безымянный на Байкале, примерно в 100 метрах от кромки берега. Это дерево попало в реестр еще в 2013 году. Тогда его возраст оценивался примерно в 220 лет.

Ходульное дерево растет на песчаной террасе на некотором расстоянии от молодого соснового бора. Сосна стоит на множестве корней, как на ходулях, высотой до трех метров.

Эта сосна - пример жизненной стойкости и символ жизни. Ее по праву можно назвать «Деревом жизни». Байкальские ветры выдули почву из-под корней, и, чтобы выжить, дерево выпускало многочисленные корни - питать крону из глубины.

В селе Монды Тункинского района произрастает лиственница, возраст которой перевалил за три века. Высота лиственницы - около 20 метров, а диаметр ствола - более полутора.

Это лиственница с очень мощной корневой системой, которая в основном размещается на поверхности земли. Толщина корней по диаметру достигает 0,4 - 0,5 метра.

«Вид корней напоминает щупальца страшного чудовища или когтистой лапы огромной хищной птицы. На высоте трех-четырех метров дерево разветвляется на два ствола. Лиственница стоит одиноко, а расположенные по соседству валуны выглядят словно стражники, охраняющие ее покой», - так поэтически описывается лиственница в реестре деревьев.

Как интересный природный объект, лиственница включена в турпрограммы.

Еще одна старая лиственница растет на территории села Улекчин Закаменского района. Ее высота - более 15 метров.

«Дерево завораживает уникальной шаровидной формой кроны. На высоте 1,5 метра ствол дерева разветвляется на несколько более мелких. На расстоянии 1 км от него проходит трасса Закаменск - Петропавловка - Улан-Удэ», - рассказывается о лиственнице на сайте.

В селе Улюнхан Курумканского района растет старая красивая береза, которую также занесли в реестр. Береза растет одиноко и приковывает к себе взгляды сельчан и туристов. Рядом с деревом находится субурган.

Вызывает интерес старинный кедр высотой около 20 метров, произрастающий в Тункинском районе. Кедр растет возле слияния реки Белый Иркут и ручья Мугувек, вверх по тропе от стелы духов «Мунку Сардык» по левому берегу реки Белый Иркут.

Дерево растет на большом камне и пятью могучими корнями диаметром 0,3 метра обхватывает камень. На высоте трех метров ствол раздваивается на два диаметром 0,5 – 0,6 метра. Рядом расположено несколько кедров меньшего размера. Кедры таких размеров в этой местности встречаются крайне редко.

Еще одно старовозрастное дерево также растет в Тункинском районе, рядом с селом Зун-Мурино. Его высота достигает 30 метров, а возраст около - 200 лет. Тополь поражает особой мощью величественной раскидистой кроны. Вблизи него нет других деревьев.

Дендрохронология: летопись, скрытая в кольцах

Принято считать, что деревья-долгожители произрастают исключительно в благоприятных тропиках (секвойи, баобабы). Парадокс Бурятии, как и всей Сибири, заключается в обратном: экстремальность климата и бедность почв способствуют рекордному долголетию. Медленный метаболизм в условиях короткого вегетационного периода и суровых зим формирует сверхплотную, устойчивую к гниению древесину.

В основном старовозрастные деревья в республике встречаются в трех местностях. Это высокогорья Восточного Саяна и Хамар-Дабана. Здесь, на границе лесного пояса, абсолютный рекордсмен - кедровый стланик. Визуально это кустарник, но возраст его корневой системы и стволиков может превышать 800 – 1000 лет.

Баргузинский хребет и побережье Байкала - это царство лиственницы сибирской и кедра сибирского. В пределах Баргузинского заповедника и Забайкальского национального парка встречаются лиственницы возрастом 500–700 лет. Уникальность местных кедров в том, что они произрастают на каменных россыпях, практически лишенных почвенного покрова, за счет чего избегают конкуренции с быстрорастущим пихтовым подростом.

На юге республики, в бассейне реки Селенги и Тункинской долине, произрастает сосна обыкновенная. Вопреки засушливому климату, здесь фиксируются отдельные деревья и целые рощи возрастом 350–450 лет. Их устойчивость обеспечивается мощной корневой системой, уходящей глубоко в песчаные отложения.

Главная аналитическая ценность старовозрастных деревьев Бурятии заключается в их использовании как климатических архивов.

- В критических климатических условиях деревья дают небольшой прирост и растут очень долго. Деревья – это живая летопись. Все деревья ежегодно дают прирост. По этому приросту мы можем оценить разницу между ранней и поздней древесиной. Ранняя древесина у хвойных, как правило, имеет светлый окрас. А поздняя появляется во второй половине лета, когда дерево начинает накапливать питательные вещества на следующий год. Это две составные части одного годичного кольца дерева, которые формируются в разные периоды вегетации. Вместе они отражают сезонные изменения в росте ствола и отвечают за механическую прочность древесины и ее способность проводить влагу.

Если светлой и темной древесины примерно одинаковое количество, то дерево растет в хороших условиях. Если же, к примеру, светлого слоя мало, можно предположить, что условия неблагоприятные – дерево подверглось поражению вредителями, пережило засуху или пожар. В результате деревья ослабляются, их годовой прирост сокращается.

Коллеги как-то привозили спилы сосны из Архангельска, там годовой прирост составляет до 1 см, у нас, как правило, всего на 2 мм. Увеличивается диаметр дерева, - рассказывает доцент кафедры «Лесоводство и лесоустройство» БГСХА Елена Коновалова.

«Хрустальная» экосистема

Назвать старовозрастные деревья Бурятии «островками стабильности» было бы ошибкой. Это «хрустальные» экосистемы, крайне уязвимые к антропогенному и природному стрессу. Деревьям грозят лесные пожары, вредители, а также мешает правовая неопределенность. Статус «памятника живой природы» до сих пор плохо обеспечен правоприменительной практикой. Если дуб в европейской части страны может получить статус охраняемого объекта просто за возраст и обхват, то в Бурятии, где леса занимают миллионы гектаров, отдельно стоящая 500-летняя лиственница часто юридически неотличима от 100-летней и формально может попасть в рубку при отводе лесосек под санитарные мероприятия или заготовку дров.

Чтобы сохранить старовозрастные деревья, человеку нужно научиться замедляться. Создавать буферные зоны вокруг древних гигантов, запрещая вырубку в радиусе кроны. Лечить их от вредителей и изменить свое восприятие с «ресурс» на «наследие». Охраняя старовозрастные деревья, мы охраняем не просто природу, а сохраняем живую связь времен.