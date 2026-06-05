Экономика и бизнес 05.06.2026 в 11:48

Инвестпроект по созданию тепличного комплекса в Бурятии получит поддержку

Правительство республики подписало соответствующее соглашение с Минэкономразвития России
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Текст: Карина Перова
Инвестпроект по созданию тепличного комплекса в Бурятии получит поддержку
Фото: правительство Бурятии

Накануне на полях ПМЭФ правительство Бурятии заключило соглашение с Минэкономразвития России о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) по проекту строительства круглогодичного тепличного комплекса по производству овощей в Селенгинском районе.

Инвестору окажут всестороннюю поддержку. Проект реализует агропромышленный холдинг «Рост». Общий объем инвестиций составит 8,6 млрд рублей. Подчеркивается, что проект уже реализуется: построены значительные мощности тепличного комплекса, и уже в этом году будет урожай. Дальше производство будет только увеличиваться по мере развития предприятия.

«Сегодня значительная часть овощей поступает в республику из других регионов. Новый тепличный комплекс позволит круглый год обеспечивать жителей Бурятии свежей местной продукцией. Это новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления и развитие агропромышленного комплекса. А ещё это повышение продовольственной безопасности республики и снижение зависимости от поставок извне», - прокомментировал глава республики Алексей Цыденов.

В перспективе мощности комплекса позволят не только обеспечивать потребности Бурятии, но и поставлять продукцию в соседние регионы и Монголию.

«Подписанное соглашение дает инвестору дополнительные гарантии для дальнейшей реализации проекта, а значит — уверенность в развитии одного из крупнейших тепличных хозяйств на Дальнем Востоке», - заключил руководитель региона.

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тепличный комплекс проект ПМЭФ

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