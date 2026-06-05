Бурятские гиревики завоевали семь медалей на чемпионате России

Сборная Бурятии успешно выступает на чемпионате России по гиревому спорту в Новосибирске. После первого соревновательного дня, который принёс команде четыре награды, во второй день спортсмены пополнили копилку региона ещё тремя медалями.

- Наши спортсмены демонстрируют высокий уровень подготовки, характер и волю к победе. Особенно приятно видеть, как молодые атлеты уверенно конкурируют с сильнейшими гиревиками страны. Поздравляю всех призёров и чемпионов с достойным выступлением и желаю успешного завершения турнира, – отметил министр спорта республики Иван Козырев.

Главным героем соревнований стал Сергей Кожевников. 18-летний спортсмен впервые в истории гиревого спорта Бурятии завоевал звание чемпиона России в таком юном возрасте. В весовой категории до 85 кг он показал результат 147 подъёмов, опередив действующих чемпионов мира и сильнейших соперников страны.

Впереди заключительный день чемпионата России, где спортсмены определят сильнейших в дисциплине «рывок».

Возрастное ограничение 6+

Фото: минспорта Бурятии