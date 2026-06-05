В Улан-Удэ построят беговой центр

Председатель всероссийской федерации лёгкой атлетики Пётр Фрадков показал макет министру спорта России Михаилу Дягтереву.

Стройка первых бесплатных беговых центров уже началась. Они появятся в 22 городах России, в том числе и столице Бурятии. Это будут современные круглогодичные пространства для тренировок, восстановления и проведения мероприятий.

- Интерес к бегу в России растёт с каждым годом. Мы видим, как во многих городах появляются сильные беговые сообщества, проходят массовые старты, всё больше людей выбирают активный образ жизни. Беговые центры помогут сделать этот процесс ещё более масштабным и дадут людям современные условия для регулярных занятий спортом, — отметил председатель ВФЛА Пётр Фрадков.

В центрах оборудуют раздевалки, душевые и всё необходимое для комфортных тренировок. Рядом — беговые дорожки, воркаут-площадки и пространства для семейного отдыха. Там будут проходить тренировки, любительские старты, мастер-классы, а также городские и семейные спортивные мероприятия.

Наш беговой центр расположится на территории ФСК. Он откроет свои двери уже осенью.





Фото: ВФЛА