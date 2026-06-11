Зурхай на четверг, 11 июня

Благоприятно: для родившихся в годы Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния», связанный с приумножением детей, вывешивать хий морин – флажок «Конь удачи» - людям года Курицы, Коровы и Змеи, совершать омовение, сеять семена, вспахивать землю, ставить закваску (для тарака, айрака и т. д.), а также проводить «жесткие» действия.Неблагоприятно: для родившихся в годы Коровы, Дракона, Овцы, Собаки; продавать скот, торговать, строить дома, освящать объекты почитания, заниматься государственными делами (возведение на должность, принятие закона и т. д.), закладывать фундамент нового дома, ремонтировать жилище и перевозить дома.Стрижка волос: к счастью и удаче.Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.Фото: Номер один